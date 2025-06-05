緬甸貨船逃跑「撞爛整片珊瑚礁」！　泰國政府求償1100萬

▲緬甸貨船擱淺於泰國海洋國家公園，導致大片珊瑚礁被破壞。（圖／翻攝自曼谷郵報，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國南部攀牙府的蘇林群島國家公園位於安達曼海，以豐富的海洋風景聞名，2003年被列入東協遺產公園。然而近日一艘緬甸籍貨輪為了逃避緬甸政府的追捕，竟闖入該海域，並擱淺於此，導致大片珊瑚礁受損，嚴重破壞環境。泰國當局決定向其求償至少1200萬泰銖（約新台幣1108萬元），目前已經進入法律程序，但是船主仍神隱。

根據The Thaiger報導，緬甸籍貨輪「MV Ayar Linn」6月1日被發現擱淺於蘇林群島國家公園奧賈克灣（Ao Jak）的珊瑚礁上，造成大片珊瑚礁被破壞。泰國國家公園野生動物與植物保育局局長阿塔蓬（Athapol Charoenshunsa）指出，經調查發現，受損最嚴重的是藍珊瑚（Heliopora coerulea），佔受損比例80%，其次是鹿角珊瑚（約15%）與塊狀珊瑚（約5%）。其他種類如腦珊瑚與花環珊瑚等雖然也有損傷，但相對輕微。

阿塔蓬表示，該船隻疑似是為了躲避緬甸當局追查而闖入泰國海域，不過船上貨物應該是合法物品，而非走私。

事發當時貨船先是撞上水下暗礁，隨後船體破損漏水，船長曾試圖靠岸卻意外擱淺，並撞壞珊瑚礁，對當地海洋生態造成嚴重衝擊。

不僅如此，船上還遺留紙箱、布片、橡膠輪胎與水管等雜物以及3000多袋水泥，恐怕也會掉入海中，造成海洋環境汙染，同時不排除可能漏油。

儘管當局正在全力制定防災對策，包含鋪設防油護欄、尋求海軍支援、提出環境修復計畫與法律追責，預計向貨輪求償至少1200萬泰銖（約新台幣1108萬元）。但蘇林群島國家公園主任克立安克來（Kriangkrai Pohcharoen）也指出，受季風影響，氣候惡劣，導致搶救工作受阻。目前相關海域將暫時封閉，以便生態系統恢復。

蘇林群島海洋國家公園2003年12月與攀牙灣國家公園、西密蘭群島海洋國家公園被合列為東協遺產公園。泰國政府2021年也將6處國家公園與保護區以「安達曼海自然保護區」名義提報為世界遺產預備名單，其中就包含蘇林群島海洋國家公園。