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響應世界環境日　竹市力推源頭減量資源循環多元活動

▲新竹環保咖自備盒杯活動開始。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹環保咖自備盒杯活動開始。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府積極響應6月5日世界環境日主題「塑戰速決」，持續推動減塑與資源循環行動，邀請全民一起加入減塑行列，共創宜居永續城市。環境部日前公布「113年度直轄市及縣（市）政府環境保護績效考核」結果，新竹市環保局榮獲「資源循環」業務榮獲「優等」殊榮，展現推動回收創新、源頭減量、資源循環的具體成效，實踐永續治理，提升城市整體環境品質。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府積極推動智慧治理與資源循環，從｢回收端」的創新到「市民端」的行為改變，落實AI智慧無人回收站、市場減塑、資收小學堂、舊衣回收、免廢市集到導入循環杯等多元策略。除了感謝環境部給予肯定外，同時感謝環保局的努力與市民的配合支持，市府今年亦將持續推進環境永續與資源循環工作，邁向淨零綠生活。

邱臣遠表示，為響應2025年世界環境日主題「塑戰速決」，今(114)年持續推動「新竹環保咖─自備餐盒杯．1享2集3抽」活動，自6月1日起至11月30日，至新竹市112家合作餐飲店消費，不僅可享店家優惠，還享有「集點1點、抽獎1次」與「集滿10點、兌換100元商品卡1張」的雙重好康，超商電子商品卡限量1,500張、每人限兌換3張。抽獎獎項共10名，包括PS5數位版、Panasonic吹風機等，鼓勵市民從源頭減少使用一次性容器，將減塑行動融入日常生活。

環保局指出，去(113)年「資源循環」成果多元且亮眼，為提供便捷的24小時回收管道並擴大市民參與，113年6月啟用13站24小時的AI無人智慧環保回收站，包括1座大型智慧回收設備及24台智慧回收機，回收四大類資源物，累計至114年5月，共計回收寶特瓶68萬19支、鋁罐13萬8,110支、HDPE牛奶瓶1萬6,194支、廢乾電池17萬3,933顆，全品項總計回收6萬5,155公斤，使用人數6萬2,547人，深獲市民好評。

環保局表示，竹市積極拓展循環參與行動，113年於7處公有市場辦理「迺菜市‧袋有禮」減塑活動，共430家攤商響應，全年累計減少使用塑膠袋4萬9,041袋次，成功引導市民從日常採買中實踐環保行為，強化綠色消費意識。

環保局指出，「資收小學堂」校園巡迴車，113年駛入11所小學宣導，參與師生共2,402人，種下資源回收知識與實務的環保種子。另與百貨業者辦理舊衣回收活動2場次，共833人參與、回收舊衣4萬118件，舊衣再製成衣纖木環保圍籬，促進循環經濟發展。

環保局表示，為打造物品無償交換與免費維修的共享平台，113年辦理4場「免廢市集」活動，共吸引約5,800人次參與，分享物件1萬5,122件，維修電器97件。在清大環校路跑活動中，亦成功導入循環杯使用，共計借用2,475杯次，有效提升民眾環保意識與資源循環參與度。

環保局強調，竹市資源循環策略緊扣聯合國「SDG11永續城市」及「SDG12責任消費與生產」永續發展核心目標，未來將持續強化產官學合作、擴展回收點與創新機制，打造全民參與的永續新竹，相關活動資訊歡迎查詢新竹市環境保護局資源回收網( https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/ )。

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