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歡慶清潔隊員節　竹市府感謝守護市容環境的城市英雄

▲模範清潔隊員李榮澤由環境部沈次長頒獎。（圖／新竹市政府提供）

▲模範清潔隊員李榮澤由環境部沈次長頒獎。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

環境部每年於10月25日「清潔隊員節」前夕，全國模範清潔人員表揚大會，彰顯並肯定清潔隊員默默為環境清潔打拚奮鬥的精神，表揚全國102名模範清潔隊員，對環保英雄致上最崇高的敬意。新竹市代理市長邱臣遠感謝所有清潔隊員，終年辛勞付出、堅守工作崗位，為竹市環境清潔把關，期許維護市容環境的「城市英雄」持續守護竹市，也呼籲市民倒垃圾的時候，記得先將垃圾分類好，共同打造宜居永續、健康安心的生活環境。

邱臣遠表示，市長高虹安相當重視清潔隊員的工作安全，因清潔隊員的工作包羅萬象且與市民生活息息相關，只要市容整潔有需要，隨時都能看到清潔隊員認真努力工作的身影，除了平日常見的街道清掃、溝渠清疏、垃圾清運及資源回收等工作，若遇到天然災害發生時，清潔隊員更是勇往髒亂最前線，發揮環境清理的專業能力，協助市民迅速恢復乾淨家園。

環保局長江盛任表示，竹市現有438名清潔隊員在工作崗位上默默付出，擔任第一線親民的城市代言人，環境清潔工作與時俱進，所肩負任務也相對增加，除執行垃圾清運、資源回收、清溝、割草、街道清掃、廣告拆除等工作外，亦協助市民撿拾不慎掉入水溝的物品，例如耳機、鑰匙等，還有流浪犬貓屍體處理協送作業、風災後環境清理，並配合政策協助相關廢棄物清運、防疫消毒等勤務，工作內容可說日益多元，工作量也隨之增多。

環保局表示，今年竹市推薦隊員李榮澤接受環境部模範隊員公開表揚，李員現年64歲，自82年11月進入清潔隊服務已逾31年，一直擔任垃圾車駕駛工作，服務期間無遲到或早退紀錄，工作態度認真，忠於職責，對上級交付之重要工作能克服困難，圓滿達成任務，且常常主動幫助同仁熱心助人，深受長官及同仁的肯定。

環保局表示，10月25日即將到來，是清節隊員專屬的節日，希望新竹市民朋友遇見辛苦為環境清潔打拚的清潔隊員時，可以獻上溫暖祝福，不吝說聲「謝謝您，辛苦了」，或是點個頭，送上一個「親切的笑容」，也可以比個「讚」，都會帶給他們最大的鼓勵，讓城市充滿感恩與溫暖的人情味。

環保局提醒，在具有特殊意義的「清潔隊員節」節日，除了給清潔隊員們真誠的祝福之外，為維護市容整潔，請大家一起重視環保，做好節能減碳，進而提高環境品質，請勿任意棄置垃圾，並確實將垃圾分為「資源物、廚餘、一般垃圾」三大類，打包妥當，交由垃圾車與資源回收車清運，共同打造淨零綠生活的舒適環境，同時落實聯合國永續發展目標SDG11永續城市，讓竹市持續邁進宜居永續、幸福友善的城市。若有垃圾清運疑問，歡迎撥打1999或洽詢環保局清潔隊服務電話：03-5388406，將有專人服務。

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