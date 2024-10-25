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低碳永續家園評等認證竹市參與率達100%　茄苳里奪「銀級」認證

▲低碳永續家園銀級認證現勘-茄苳國小張淑玲校長向委員解說生態池。（圖／新竹市政府提供）

▲低碳永續家園銀級認證現勘-茄苳國小張淑玲校長向委員解說生態池。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府秉持市長高虹安所擘劃的「宜居永續」施政策略，持續推動區、里（社區）參與低碳永續家園評等認證制度，截至目前竹市122里皆已報名，參與率達100%。環保局表示，今年竹市東區取得「區層級」銅級評等，港南里、武功里、客雅里、中埔里及東園里等5里則獲得「里層級」銅級評等。香山區的茄苳里更獲得「里層級」最高等級「銀級」殊榮。新竹市代理市長邱臣遠感謝竹市各里（社區）在低碳永續工作的亮眼表現，並鼓勵各里持續精進，再獲佳績。

邱臣遠表示，面對嚴峻的氣候變遷挑戰，人人有責。市府在施政上重視環保與永續發展，透過號召公私部門協力合作，帶領市民推動低碳永續家園，提供多項低碳社區改造相關補助，包括老屋補助、愛享冰箱及共餐據點補助、低碳永續家園補助、節電補助等，期望各里（社區）能有效運用這些方案推動低碳淨零工作，提高環境品質，落實淨零綠生活，共創「宜居永續」的生活環境。

環保局長江盛任表示，茄苳里取得低碳永續家園「里層級」最高等級「銀級」評等認證。該里以農業為主，茶花產量居全國之冠，玉蘭花產量則是北部最多。茄苳里充分利用在地產業特色，積極參與中央及地方的補助與計畫，與公私部門密切合作，發展農村再生，並結合環保友善與節能減碳理念，推動低碳行動項目，包含打造友善社區菜園、建置環保公園及形象綠牆、創建蝴蝶翩翩園區，同時修建百年福德祠與客家古厝，並辦理一系列走讀、導覽及農事體驗活動，實現「吃在地、玩在地」的低碳生活。正因這些接地氣的環保行動，茄苳里凝聚了社區共同意識，獲得審查委員們的肯定，成為幸福友善且低碳的楷模社區。

江局長指出，為推動低碳永續城市的發展，竹市122里已全數參與低碳永續家園評等認證，參與率達100%。目前的評等成果如下：「市層級」取得銀級評等，「區層級」方面，香山區獲得銀級，東區及北區則取得銅級評等。在「里層級」中，有4里獲得銀級、31里獲得銅級，另外87里成功報名參與。未來市府將持續透過補助、輔導及宣導活動，推動各里（社區）結合在地特色的低碳行動項目，以提升竹市的評等認證率。此外，將結合聯合國永續發展目標SDG11（永續城市）及SDG13（氣候行動）的減碳作為，逐步邁向中央2050淨零碳排的目標。

環保局補充，環境部自101年起推動低碳永續家園認證評等制度，參與單位分為「村（里）、鄉（鎮、市、區）、直轄市、縣（市）」三個層級，評等等級包括「銅級」及「銀級」。參與單位需先籌組綠色團隊並完成系統報名註冊，以達到「報名成功」。單位需評估自身的執行能力，針對「生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活、永續經營」六大面向的低碳行動撰寫推動成果。通過系統審查後，參與單位可以申請「銅級」或「銀級」評等認證，獲取認證需投入相當的心力和資源，並具有意義及挑戰性。

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