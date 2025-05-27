出席114年中央道路交通安全會報　邱臣遠爭取交通改善補助

▲新竹市代理市長邱臣遠出席中央道安會報114年第2次會議。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市代理市長邱臣遠昨(26)日出席行政院長卓榮泰主持的中央道安會報114年第2次會議，會議討論全國交通事故現況、道安三支箭以及三峽區重大交通事故報告等重大交通議題，邱代理市長於會中為民請命，向卓院長積極爭取竹市通學步道與人行道工程預算，盼爭取最大補助，加速建置步行環境基礎建設，守護行人與學童步行安全，同時也對機車考照前駕駛訓練納入法規，提出建言。

邱臣遠表示，他每月親自主持道安會報，和專家學者集思廣益，提出改善方案，降低交通事故，也在去年提出「道安五環」，包括「危險路口改善」、「安心路平計畫」、「通學步道與道安宣導」、「道路工程與號制改善」與「優化大眾運輸」環環相扣，不僅提升行人及行車安全性，同時提供學童安全便利的公共運輸服務，希望藉此降低事故發生。

根據113年新竹市事故資料顯示，交通事故以機車最多占比81%， 18至24歲機車族群死傷率高於平均3.3倍，代表年輕機車族群的安全議題更值得社會關注。對此，竹市今年提高機車駕訓補助預算與增加補助名額，藉由攜手5所大學共同合作推廣，同時也製作越南文、印尼文宣傳資訊，鼓勵外籍生參與機車駕訓。

邱臣遠在會中提出，建議交通部比照汽車將「考照前參加機車駕訓」納入相關法規，並延續機車駕訓補助政策，由中央與地方共同補助，減輕考照者經費負擔，並建議交通部擬定相關配套，包括輔導汽車駕訓班能增加機車駕訓服務項目，達成中央、地方政府與駕訓班共同守護年輕學子的交通安全目標。

邱臣遠也向卓院長積極爭取通學步道及人行道工程經費，從112年起迄今成功爭取27校通學步道改善工程，總經費超過5.2億元，通學步道於今年陸續完工，獲得市民高度肯定。目前南寮國小周邊通學步道已與地方溝通協調中，希望中央持續挹注補助經費，勿將通學步道經費收回，以保障學生行人通行的安全。

此外，內政部國土署繼113年補助新竹市10案共3.8億元，市府團隊齊心協力推動通學步道、步行環境改善及危險路口改善等工程，並在今年2月24日再向國土署提出10案，總申請經費約2.3億元，提案計畫包括天府路、公道五路、高翠路、南大路及國立清華大學附設實驗國民小學等10處步行環境改善工程，建請國土署能支持相關補助經費，期盼透過中央、地方政府共同推動，落實以人為本的「交通暢行」目標，逐步實現2050年交通零死亡的願景。