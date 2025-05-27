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竹市推動營建工程智慧化管理　強化空污防制提升環境品質

▲輔導營建工程使用低噪音工法施作。（圖／新竹市政府提供）

▲輔導營建工程使用低噪音工法施作。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提升施工環境品質並有效降低空氣污染，新竹市政府積極推動營建工地的科技化管制與智慧化監控，鼓勵業主導入AI揚塵監測系統及自動灑水設備。環保局表示，「AI揚塵監測系統及自動灑水設備」不僅有助於即時掌握空氣品質、有效抑制揚塵，同時能提升工地管理效率，降低人力成本，共同打造更安全、永續的城市環境。

新竹市代理市長邱臣遠表示，新竹市作為全國科技重鎮，近年來工程建設快速成長，從112年的1,874處增加至113年的2,068處，雖然城市發展勢在必行，但同時也對環境造成更大壓力，因此更需要業主積極強化空污防制作為，攜手守護城市的生活品質。

邱臣遠指出，市府持續落實市長高虹安「宜居永續」施政策略，若營建業導入智慧治理模式，整合工區管理平台，不僅可有效掌握施工進度與車輛進出狀況，也能提升污染防制的主動性；透過空氣品質感測器、AI影像辨識監控、自動灑水與抑塵設備等智慧科技，即時監測PM2.5與PM10等空氣污染物數值當出現異常時能立即啟動應變機制，達到「早發現、快處理」的防制目標，減少揚塵逸散，實現智慧建設與永續環保並行的城市治理願景。

環保局表示，營建工程智能管理已是潮流趨勢，透過科技輔助不僅能彌補人力不足的問題，更能有效提升污染防制作業的效率。截至今(114)年，已有8處工程投入經費，設置科技化管理系統並搭配連動防污設備，能即時掌握污染狀況，縮短應變處理時間，進一步降低污染逸散的風險。未來環保局將持續推動相關措施，擴大智慧科技在工地污染防制上的應用範圍，提升整體環境品質，朝向永續發展的目標邁進。

環保局指出，為進一步降低施工過程中工程粒狀污染物的濃度，除持續執行污染管制作業、督促業主提升施工品質外，也積極輔導業主推動自主管理，以落實污染減量，確保開發行為不影響周遭環境。同時提醒業主，應依照營建工程空氣《營建工程空氣污染防制設施管理辦法》，確實設置相關防制設施，若有違規情事，針對工商業廠（場）將處以新臺幣10萬元以上並限期改善等處分。

環保局呼籲，營建業主與施工廠商應積極導入科技設備並落實智慧管理，不僅有助於減少施工期間的揚塵逸散，也能有效提升整體施工環品質，朝向淨零排放、綠色生活邁進，共同打造健康安心、宜居永續的城市願景。此外，為即時傳遞環保資訊，環保局已設立「新竹市營建工程自主管理」LINE互動帳號( https://lin.ee/xF48U1t )，提供法規新知、即時訊息回應與政策宣導，歡迎營建業主與施工廠商加入，加強雙向溝通，共同守護城市空氣品質。

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