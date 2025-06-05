富比世台灣50大富豪最新排名　富邦蔡家兄弟奪榜首、林百里第2

▲富邦集團董事長蔡明忠。（圖／記者李毓康攝）

記者詹雅婷／綜合報導

美國雜誌「富比世」（Forbes）4日公布2025年台灣50大富豪榜，富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興兄弟奪回榜首，財富增加32億美元至139億美元。

報導指出，台灣蓬勃發展的半導體產業持續推動經濟成長，2024年經濟年增率達4.6%，創下3年來新高。在此之際，儘管美國總統川普關稅威脅帶來衝擊，導致台股加權指數自上次統計以來僅小幅上升，但新台幣升值推動台灣50大富豪總財富年增13%，從2024年的1740億美元增至1970億美元。

依據這份50大富豪榜單，今年總計36人財富增加，前段班重新洗牌，前三名分別是富邦集團蔡明忠與蔡明興、廣達集團董事長林百里、國泰金控蔡宏圖與蔡政達。

另外，財富成長率最高的富豪是辜仲諒與辜仲瑩兄弟，兩人分別持有中信金控與凱基金控股份，財富分別翻倍躍升至47億美元與33億美元。至於跌出50大富豪榜單則有4人，包括台塑集團王文淵與王文潮兄弟，其財富受到全球化學產業發展受阻影響。

至於新進榜單者有3人，其中2人來自AI伺服器領域，分別是川湖科技旗下伺服器滑軌製造商King Slide創辦人暨董事長林聰吉（排名24）、半導體散熱元件製造商健策精密工業董事長趙宗信和董事趙永昌兄弟（排名32）、工業機器人減速機供應商台灣精銳科技創辦人暨董事長張重興（排名47）。

1.富邦集團蔡明忠與蔡明興：139億美元

財富增加最多的是富邦集團的蔡明忠與蔡明興，財富增加32億美元，達139億美元，重返榜首。

2.廣達集團董事長林百里：126億美元

林百里去年是50大富豪榜榜首，今年退居第2名，淨資產增長8%，來到126億美元。

3.國泰金控蔡宏圖與蔡政達：109億美元

蔡宏圖與蔡政達的名次上升兩位來到第3名，財富達109億美元。

4.鴻海創辦人郭台銘：105億美元

5.頂新集團魏應州、魏應交、魏應充與魏應行：90億美元

6.宏福實業創辦人張聰淵：83億美元

7.日月光集團張虔生與張洪本：79億美元

8.旺旺集團創辦人蔡衍明：69億美元

9.國巨集團董事長陳泰銘：61億美元

10.潤泰企業集團總裁尹衍樑：56億美元