　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

富比世台灣50大富豪最新排名　富邦蔡家兄弟奪榜首、林百里第2

▲▼富邦集團董事長蔡明忠。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦集團董事長蔡明忠。（圖／記者李毓康攝）

記者詹雅婷／綜合報導

美國雜誌「富比世」（Forbes）4日公布2025年台灣50大富豪榜，富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興兄弟奪回榜首，財富增加32億美元至139億美元。

報導指出，台灣蓬勃發展的半導體產業持續推動經濟成長，2024年經濟年增率達4.6%，創下3年來新高。在此之際，儘管美國總統川普關稅威脅帶來衝擊，導致台股加權指數自上次統計以來僅小幅上升，但新台幣升值推動台灣50大富豪總財富年增13%，從2024年的1740億美元增至1970億美元。

依據這份50大富豪榜單，今年總計36人財富增加，前段班重新洗牌，前三名分別是富邦集團蔡明忠與蔡明興、廣達集團董事長林百里、國泰金控蔡宏圖與蔡政達。

另外，財富成長率最高的富豪是辜仲諒與辜仲瑩兄弟，兩人分別持有中信金控與凱基金控股份，財富分別翻倍躍升至47億美元與33億美元。至於跌出50大富豪榜單則有4人，包括台塑集團王文淵與王文潮兄弟，其財富受到全球化學產業發展受阻影響。

至於新進榜單者有3人，其中2人來自AI伺服器領域，分別是川湖科技旗下伺服器滑軌製造商King Slide創辦人暨董事長林聰吉（排名24）、半導體散熱元件製造商健策精密工業董事長趙宗信和董事趙永昌兄弟（排名32）、工業機器人減速機供應商台灣精銳科技創辦人暨董事長張重興（排名47）。

1.富邦集團蔡明忠與蔡明興：139億美元
財富增加最多的是富邦集團的蔡明忠與蔡明興，財富增加32億美元，達139億美元，重返榜首。

2.廣達集團董事長林百里：126億美元
林百里去年是50大富豪榜榜首，今年退居第2名，淨資產增長8%，來到126億美元。

3.國泰金控蔡宏圖與蔡政達：109億美元
蔡宏圖與蔡政達的名次上升兩位來到第3名，財富達109億美元。

4.鴻海創辦人郭台銘：105億美元

5.頂新集團魏應州、魏應交、魏應充與魏應行：90億美元

6.宏福實業創辦人張聰淵：83億美元

7.日月光集團張虔生與張洪本：79億美元

8.旺旺集團創辦人蔡衍明：69億美元

9.國巨集團董事長陳泰銘：61億美元

10.潤泰企業集團總裁尹衍樑：56億美元

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 4 2453 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／午後雨彈開炸！12縣市大雨特報　下到晚上
快訊／罷免立委槓龜+2！　罷團二階未達標宣告失敗
「全台只有一件」藍心湄割愛送！　王少偉見價格驚：非常感動
快訊／「妹妹沒了呼吸心跳」！　新北女急報案仍救不回
富比世「台灣50大富豪」最新排名！　林百里退居第2
「找完錢再摸食物」最重罰2億引反彈　邱泰源：先以輔導優先
快訊／陸控網攻通緝20人！　資通電軍回應了
遭陽交大、北醫撤錄取！　母校曝「學霸高中生心情」
韓4海關包圍！台女星帶媽出國行李被鎖　搜出白色粉末傻了
快訊／被控詐欺首出庭！　薛楷莉：司法會還我清白

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

富比世台灣50大富豪最新排名　富邦蔡家兄弟奪榜首、林百里第2

湧20萬球迷！印度板球隊冠軍遊行「爆推擠踩踏」　釀11死47傷

想看色色片「先驗證個資」　Pornhub關站抗議法國政府

違法侵占日本史蹟地經營露營場　中國籍夫妻全認罪被判刑

川普政府再槓名校　威脅取消哥倫比亞大學認證

金正恩發話「無條件挺俄羅斯」！　如俄遭攻擊不排除派兵

越南零關稅可換「美國零關稅」？　美商務部長秒拒絕：絕對不行

牧師佈道猝死！激動跪地「下秒突倒斃」　教堂直播全程放送

烏軍「蜘蛛網行動」摧毀俄軍機新畫面曝光　如入無人之境

馬斯克大膽預言「日本遲早走向滅亡」！1改變是關鍵　恐怖數據曝

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

【誰還在手寫？】畢冊直接絹印蓋下去成品美到炸

秦漢&謝盈萱黑色笑話時間

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

婚禮現場只見新娘身影！　新郎送醫她自己結婚超堅強

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

富比世台灣50大富豪最新排名　富邦蔡家兄弟奪榜首、林百里第2

湧20萬球迷！印度板球隊冠軍遊行「爆推擠踩踏」　釀11死47傷

想看色色片「先驗證個資」　Pornhub關站抗議法國政府

違法侵占日本史蹟地經營露營場　中國籍夫妻全認罪被判刑

川普政府再槓名校　威脅取消哥倫比亞大學認證

金正恩發話「無條件挺俄羅斯」！　如俄遭攻擊不排除派兵

越南零關稅可換「美國零關稅」？　美商務部長秒拒絕：絕對不行

牧師佈道猝死！激動跪地「下秒突倒斃」　教堂直播全程放送

烏軍「蜘蛛網行動」摧毀俄軍機新畫面曝光　如入無人之境

馬斯克大膽預言「日本遲早走向滅亡」！1改變是關鍵　恐怖數據曝

快訊／午後雨彈開炸！12縣市大雨特報　下到晚上

軍旅轉身玩光影！　崑大李旻真用燈光說故事翻轉人生劇本

花蓮夏戀嘉年華7/23熱烈登場　連續5晚5大主題嗨翻東台灣

國民黨罷綠槓龜+2！　罷免蘇巧慧、吳琪銘二階未達標宣告失敗

公務車私用風波！廉政署發函政風單位清查　盤點車輛、宿舍等財物

快訊／金門兩棲蛙兵訓練時溺水　「情況不樂觀」急送台北三總

薛楷莉否認詐前男友420萬　律師質疑「3張截圖設局陷害」

陸劇男神被讚帥如金城武！新戲談愛「橫跨18年」CP太甜網敲碗二搭

呂秋遠稱「靠外表吃飯」還偷臭林智群！陳沂酸1事：都會餓死吧

台南馬路變牧場！羊群「快樂奔跑」畫面曝　警：將開罰飼主

【雙標現場】姊進房狂翻！弟進房先洗腳還要經過審查XD

國際熱門新聞

即／川普宣布：禁止「這12國人民」入境

女到醫院探望母親　發現病床上躺陌生人

馬斯克大膽預言「日本遲早走向滅亡」！

即／川普：全面暫停哈佛新生簽證入境申請

7寶媽自駕小艇「頭髮捲入引擎」　頸部遭扯斷亡

翻臉導火線曝　川普對馬斯克徹底失去耐性

科學家新發現「超級地球」可能存在類地生命

17歲正妹吃外送「有毒蛋糕」痛苦亡　閨蜜下毒手冷血目睹全程

普丁堅決回擊烏克蘭　川普通話75分鐘沒促成和平

「美ADP報告難看」川普開砲！美股漲跌互見　台積電ADR漲近2.5％

台積電是成功案例！　美商務部長：重談拜登版晶片補助款

日本7月地震恐怖預言！國家旅遊局回應了

即／李在明當選南韓總統　美白宮「警告中國」

關稅戰將結束？　諾獎得主：混亂才正開始

更多熱門

相關新聞

真股神！全球富豪前10名「只有巴菲特賺錢」

真股神！全球富豪前10名「只有巴菲特賺錢」

美國總統川普宣布對等關稅劇烈震盪全球，在政策宣布的兩個交易日內，包含川普盟友在內的富豪也遭受巨大的損失，全球前500大富豪合計蒸發了5360億美元（約台幣1兆7366億元）的資產。不過，據彭博億萬富翁指數統計，前10名富豪中，只有股神巴菲特（Warren Buffett）賺錢，話題引發熱議。

美股崩盤！富豪財富蒸發　Nike創辦人成贏家

美股崩盤！富豪財富蒸發　Nike創辦人成贏家

馬斯克身價11.3兆奪回首富寶座　狠甩第二名祖克柏

馬斯克身價11.3兆奪回首富寶座　狠甩第二名祖克柏

彭博富比世雙認證！張一鳴登頂中國首富 身家上看655億美元

彭博富比世雙認證！張一鳴登頂中國首富 身家上看655億美元

鴻海勁敵掌門人太強！　再登富比世榜冠軍

鴻海勁敵掌門人太強！　再登富比世榜冠軍

關鍵字：

富豪富比世

讀者迴響

熱門新聞

長髮正妹下保時捷「吐一口濃白」　39秒影片狂歪樓

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

女大生控王文洋被罵妓女：生理期也不放過

台灣第一AV女優解答　「台日AV戴套歐美不用」

即／川普宣布：禁止「這12國人民」入境

陽明交大、北醫雙撤錄取！高中生母校發聲

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

學霸高中生誇大恐遭「5校通殺」　剩下3校回應了

台烏混血YTR宣布分手！8年情告終

王文洋已付宋女逾4千萬　態度轉強硬

王仁甫攜妻「飛一萬公里」參加愛女畢典！

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

陸通緝台灣「資通電軍」20人！懸賞一位4萬元

快訊／3-4月統一發票15名千萬富翁出爐　有人花25元幸運中獎

「最佳辯士」高中生恐被5殺！另外3校說話了

更多

最夯影音

更多

粉絲暖叮嚀「多愛自己」 惹哭趙露思：妳故意的！

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

【這種畢典怎麼輸】大腿炸裂！男同學短裙上身熱舞　目光無法從大腿移開啊 #善化高中

【我才是第三者QQ】看到爸爸來接！女兒秒舉雙手燦笑媽媽傻眼

【猜中店員年齡被請客 ! 】可愛女生一個人吃海底撈被請客 超幸運!

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面