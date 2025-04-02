馬斯克身價11.3兆美元奪回首富寶座　狠甩第二名祖克柏

▲馬斯克奪回全球首富寶座。(圖／路透)



記者楊庭蒝／綜合報導

美國知名財經雜誌《富比世》（Forbes）於4月1日公布「2025全球億萬富豪榜」，特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）以驚人淨資產3420億美元（約新台幣11兆3373億元）穩坐榜首，遠超其他富豪。台灣方面，廣達董事長林百里以117億美元（約新台幣3879億元）的身價連續蟬聯全台首富。

根據《富比世》統計，今年全球共有3028位億萬富豪上榜，創下歷史新高，較去年增加247人，總財富達到16.1兆美元（約新台幣533兆6000億元），超越全球除美國與中國外所有國家的GDP總和。榜單以3月7日的股價與匯率為基準計算。

馬斯克過去一年身價暴增1470億美元（約新台幣4兆8700億元），主要得益於SpaceX與人工智慧公司xAI的強勁表現，即便特斯拉近期面臨抗議與股票拋售，其股價仍較去年上漲，讓他成功從法國酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）手中奪回首富寶座。

緊隨其後的是Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），淨資產2160億美元（約新台幣7兆1600億元），以及亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），身價2150億美元（約新台幣7兆1300億元）。前五名還包括甲骨文（Oracle）創辦人埃里森（Larry Ellison），身價1920億美元（約新台幣6兆3600億元），以及阿爾諾家族，淨資產1780億美元（約新台幣5兆9000億元）。

榜單前十名多由美國富豪包辦，但西班牙Zara（颯拉）共同創辦人奧蒂嘉（Amancio Ortega）以1240億美元（約新台幣4兆1100億元）位居第九，成為少數例外。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳則以987億美元（約新台幣3兆2700億元）排名第十六。

▲富比世2025全球億萬富豪榜前10名。（圖／記者楊庭蒝製圖）



台灣今年共有54位富豪入榜，林百里穩居首位，其次為鴻海創辦人郭台銘，身價109億美元（約新台幣3614億元）；製鞋巨頭宏福實業創辦人張聰淵以102億美元（約新台幣3381億元）位列第三；富邦金控董事長蔡明興與富邦集團董事長蔡明忠兄弟分別以70億美元（約新台幣2321億元）與69億美元（約新台幣2287億元）名列第四、五位。此外，旺旺集團創辦人蔡衍明也以66億美元（約新台幣2188億元）上榜。

《富比世》指出，美國以902位富豪居全球之冠，中國（含香港）與印度分別有516人與205人名列前茅。然而，今年也有107人被擠出榜單，包括超微半導體執行長蘇茲丰與美超微共同創辦人劉秋珠等人。