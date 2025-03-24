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鴻海勁敵掌門人太強！　再登富比世榜冠軍

▲▼立訊精密創始人兼董事長王來春。（圖／翻攝搜狐新聞）

▲立訊精密創始人兼董事長王來春。（圖／翻攝搜狐新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

富比世中國（Forbes）發布2025中國傑出商界女性100榜單，鴻海勁敵「立訊精密」的創始人兼董事長王來春登上冠軍寶座。令人矚目的還有新上榜的美的集團副總裁、首席財務官鍾錚，年僅43歲的她，年薪高達945萬元（人民幣，下同；約合新台幣4300萬元）。

這是富比世中國第11次發布該榜單，上榜的中國商界女性的平均年齡為51歲，37％為白手起家的創業者（含早期加入創始團隊）、57％為職業經理人、6％為女性二代接班人。值得一提的是，與去年相比，今年共有34張新面孔上榜。

此次位居榜單前5名的女企業家，分別是立訊精密董事長王來春、消費電子領域龍頭企業藍思科技董事長周群飛、華為副董事長孟晚舟、數位經濟產業綜合服務商潤澤科技總經理周超男、格力電器董事長董明珠。

▼富比世2025中國傑出商界女性100榜單。（圖／翻攝微博）

▲▼富比世2025中國傑出商界女性100榜單。（圖／翻攝微博）

第一名的王來春，此前已多次登上該榜單榜首。自2004年成立立訊精密以來，王來春不斷擴大商業版圖，產品形態由傳統的連接線、連接器等擴充至消費性電子產品、通訊、汽車等多行業連接器及精密組件的多元布局。

立訊近年更積極搶食鴻海大單，成功打進蘋果供應鏈，代工AirPods、Vision Pro等產品。立訊精密近期發布的業績預告稱，預計2024年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤131.43億元至136.91億元，年增20％至25％。

榜單中最年輕的是美的集團副總裁、首席財務官兼財務總監鍾錚，這是她首次上榜。鍾錚出生於1982年，年僅43歲，於2002年加入美的集團。據報導，2023年度，她從美的集團領取的稅前薪酬為945萬元。

此外，鍾錚還持有美的集團股票27.62萬股，目前市值約2079.23萬元。2023年2月，鍾錚當選大陸全國人大代表。今年兩會期間，她提出了卡牌盲盒亂象治理、完善人工智慧影片傳播管理機制等多份建議，引發關注。

▼美的集團副總裁、首席財務官鍾錚。（圖／翻攝美的集團官方帳號）

▲▼美的集團副總裁、首席財務官鍾錚。（圖／翻攝美的集團官方帳號）

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