彭博富比世雙認證！張一鳴登頂中國首富　身家上看655億美元

▲字節跳動創辦人張一鳴。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

彭博億萬富豪指數及富比世富豪榜今（27）日均顯示，字節跳動創辦人張一鳴擠下農夫山泉創辦人鍾睒睒和騰訊董事會主席兼CEO馬化騰，登頂中國富豪榜榜首，成為中國首富。富比世預估張一鳴身家為655億美元，位居全球富豪榜第23名，彭博億萬富豪指數則評估張一鳴身家為575億美元，居全球富豪榜第24名。

▲富比世富豪榜顯示，張一鳴登頂中國首富。（圖／翻攝每日經濟新聞）

《界面新聞》報導，另外根據彭博億萬富豪指數，張一鳴目前是亞洲第三大富豪，僅次於印度的Mukesh Ambani和Gautam Adani。

根據彭博億萬富豪榜顯示，鍾睒睒和馬化騰分居25和26名，在富比世富豪榜上則名列第27和28名，名次均在張一鳴之後的兩個順位。

至於胡潤研究院旗下的胡潤百富榜則在2024年10月便公佈，張一鳴財富比往年增長1050億元人民幣，以3500億元的身家首次成為中國首富，成為26年來第18位中國首富，也是第一名「80後」白手起家的中國首富。

公開資訊顯示，張一鳴生於1983年，現年42歲，創立字節跳動前曾連續四次創業，直至2012年，張一鳴第五次創業時，成立字節跳動，先後推出今日頭條、抖音等社群應用軟體，迅速成為大陸使用率最高的產品。

張一鳴在事業風生水起之際，於2021年5月在字節跳動公司內部發出給全體員工的信件，正式宣佈卸任CEO一職，轉向聚焦遠景戰略、企業文化和社會責任等。