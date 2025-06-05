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首屆全國青農運動會6/7登場　許淑華授旗、南投隊贈「一筒薑山」

▲南投縣主辦首屆全國青農運動會，南投隊代表贈與縣長許淑華一筒嫩薑。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣主辦首屆全國青農運動會，南投隊代表贈與縣長許淑華一筒嫩薑。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣將於6月7日主辦首屆「全國青農運動會」，邀請來自全國各地青農齊聚埔里國立暨南國際大學競技；南投縣政府及南投縣農會日前為南投隊授旗，南投縣青農聯誼會會長連晏瑩則獻上一筒的薑，意寓「一統江山」、旗開得勝。

全國青農運動會授旗儀式在3日舉行，除青農代表出席，縣議員簡千翔等人也到場助聲勢；縣府與農會特別致贈「運動頭巾」作為激勵小禮物，祝福並肯定參賽青農，希望他們展現實力、拿下好成績，青農們也以在地農產品回贈縣長許淑華，象徵對地方支持的回饋。

▲南投縣主辦首屆全國青農運動會，縣長許淑華授旗盼旗開得勝。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣主辦首屆全國青農運動會，縣長許淑華授旗盼旗開得勝。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，青農是農業永續發展關鍵力量，也是國家經濟發展的重要基礎，「全國青農的運動會首屆就在南投，我們責無旁貸！南投青農定能在全國舞台上發光發熱，為家鄉爭光！」許淑華強調，這次活動不只是體能競技，更是青農交流經驗、凝聚力量的重要契機，6月6日也將舉辦全國青農座談會，促進跨縣市青農面對面對話，提升農業發展新動能。

▲南投縣主辦首屆全國青農運動會，縣長許淑華授旗盼旗開得勝。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，縣府也致力於青年農業政策的推動，包括成立青年發展所、拓展海外交流機會，以及打造如茶博、巧克力咖啡節與「品味南投」等平台，協助青農展示與銷售產品，讓青農有更多發光發熱的舞台。

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