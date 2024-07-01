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全國技能競賽授旗　雲嘉南分署「黃衫軍」力拼奪金

▲雲嘉南分署長劉邦棟（左）授旗代表選手李妮臻，期待選手們都能在「第５４屆全國技能競賽」，獲取佳績留名全國賽英雄榜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲雲嘉南分署長劉邦棟（左）授旗代表選手李妮臻，期待選手們都能在「第５４屆全國技能競賽」，獲取佳績留名全國賽英雄榜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「第54屆全國技能競賽」將於7月17日至21日在台北南港展覽館登場，本次競賽分為青年組與青少年組，共計69職類，全國上千名好手一較高下，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在官田舉行授旗典禮，幫選手們加油打氣，不只凝聚團隊鬥志，也激勵大家奪牌決心。

其中18歲CNC車床女將李妮臻為本屆授旗代表，她每天苦練12小時，盼力戰群「雄」勇奪金牌。

▲雲嘉南分署長劉邦棟（左）授旗代表選手李妮臻，期待選手們都能在「第５４屆全國技能競賽」，獲取佳績留名全國賽英雄榜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

CNC車床選手李妮臻，自國中開始對機械類相關物件產生興趣，升上新化高工後決定選讀機械科。她說，很喜歡手作實習課，尤其對車床特別有成就感，在老師鼓勵下，毅然決定挑戰自我成為選手，常常要練習到天黑，加上工具的開銷，在在都成為家人反對的理由，但她憑藉著對車床的執著與熱情，家人縱使心疼，最終轉為支持她勇敢逐夢。

「我喜歡不斷突破自己，競賽讓人生看得更高更遠。」李妮臻說，車床對尺寸的要求精準，時間掌控尤為重要，女性細心特質是優勢之一，但練習場地是開放空間，常累到汗流浹背，願意走這行的女生不多。她去年高二第一次參加分區賽就獲得銅牌好成績，今年更上層樓，一舉奪得分區金牌，晉級全國賽感到非常開心又興奮，「我每天練習12小時、每周休息一天，力拼全國金牌！」

▲雲嘉南分署長劉邦棟（左）授旗代表選手李妮臻，期待選手們都能在「第５４屆全國技能競賽」，獲取佳績留名全國賽英雄榜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟指出，勞動部為讓青年展現技能訓練成果，每年都會舉辦全國技能競賽，提供各方好手專業舞台同場競技，各職類前3名選手更有機會保送國立科技大學，本屆全國賽雲嘉南分署共培訓26個職類、89位選手參賽，劉邦棟說，能夠來到全國賽的殿堂就是一種肯定!勉勵選手「堅持到底、永不放棄、懷著感恩心」秉持信念走下去，期勉在競技之餘也能享受比賽過程，作為一個美麗的回憶。

授旗典禮包括雲嘉南分署長劉邦棟、秘書曾秋瑾、技正楊慶元等人都親自出席，一同與選手們吶喊加油口號，期勉大家保持平常心並發揮實力，預祝奪得佳績。比賽日程自7月17日至19日，21日公佈英雄榜及閉幕典禮。相關競賽花絮及英雄榜等資訊，可上第54屆全國技能競賽網站( https://skillsweek.wdasec.gov.tw/skillsweek/)查詢。

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