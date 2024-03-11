正港勇腳！全國青農運動會路跑比賽　桃園青農再奪冠

▲全國青農運動會路跑比賽，桃園青農再奪冠。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全國青農座談暨運動會3月9、10日兩天，在台南市麻豆區舉行，桃園市青農聯誼會推派全市青農健將組成代表隊，路跑比賽由廖俊融會長帶領21位青年農民出擊，平時務農的桃園青農，腦力、體力極佳在廖會長帶領下，團隊展現默契，再度三連霸勇奪冠軍，為桃園爭光，令帶隊的桃園市農會主任林羅生也引以為榮。

▲桃園青農再奪冠，帶隊的桃園市農會主任林羅生也引以為榮。（圖／農業局提供）

「其實我們壓力很大，其他縣市青農也很有實力，只是我們真的很想把冠軍留在桃園！」桃園青農大隊長廖俊融說。就是這種榮譽感和不認輸的精神，讓桃園青農總在各類型農業競賽脫穎而出，如在青農領航全國青農團隊合作獎比賽中，桃園隊也榮獲第一名佳績，再次顯示桃園青農的團隊活力，桃園青農都會盡一切力量把榮耀帶回來。

桃園市農業局長陳冠義表示，「一個人走得快，一群人走更遠」，為了活絡桃青農的感情，桃園青年農民聯誼會發揮十足功能，桃園市政府、桃園市農會平時辦理推廣研習、教育訓練，提升青農間凝聚力。有了去年的好成績，桃青農個個蓄勢待發，今年度再次組隊參與全國性的活動與競賽，讓桃園農民走出桃園，增進與其他縣市青農們互動，透過經驗分享，減少農業經營困難與問題，透過團隊合作實務經驗分享，展現桃園農業團結力與活力，期望成為各縣市標竿學習典範，帶動更多青農挑戰農業新可能，協同合作、共榮發展。