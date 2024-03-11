　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

正港勇腳！全國青農運動會路跑比賽　桃園青農再奪冠

▲全國青農運動會路跑比賽，桃園青農再奪冠

▲全國青農運動會路跑比賽，桃園青農再奪冠。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全國青農座談暨運動會3月9、10日兩天，在台南市麻豆區舉行，桃園市青農聯誼會推派全市青農健將組成代表隊，路跑比賽由廖俊融會長帶領21位青年農民出擊，平時務農的桃園青農，腦力、體力極佳在廖會長帶領下，團隊展現默契，再度三連霸勇奪冠軍，為桃園爭光，令帶隊的桃園市農會主任林羅生也引以為榮。

▲全國青農運動會路跑比賽，桃園青農再奪冠

▲桃園青農再奪冠，帶隊的桃園市農會主任林羅生也引以為榮。（圖／農業局提供）

「其實我們壓力很大，其他縣市青農也很有實力，只是我們真的很想把冠軍留在桃園！」桃園青農大隊長廖俊融說。就是這種榮譽感和不認輸的精神，讓桃園青農總在各類型農業競賽脫穎而出，如在青農領航全國青農團隊合作獎比賽中，桃園隊也榮獲第一名佳績，再次顯示桃園青農的團隊活力，桃園青農都會盡一切力量把榮耀帶回來。

▲全國青農運動會路跑比賽，桃園青農再奪冠

桃園市農業局長陳冠義表示，「一個人走得快，一群人走更遠」，為了活絡桃青農的感情，桃園青年農民聯誼會發揮十足功能，桃園市政府、桃園市農會平時辦理推廣研習、教育訓練，提升青農間凝聚力。有了去年的好成績，桃青農個個蓄勢待發，今年度再次組隊參與全國性的活動與競賽，讓桃園農民走出桃園，增進與其他縣市青農們互動，透過經驗分享，減少農業經營困難與問題，透過團隊合作實務經驗分享，展現桃園農業團結力與活力，期望成為各縣市標竿學習典範，帶動更多青農挑戰農業新可能，協同合作、共榮發展。

ET快訊
炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！　16家食品業者緊急下架
男住摩鐵「退房全血」被丟包慘死　涉案1男1女抓到了
她「一直喊好累」…竟心臟衰竭！醫曝有6徵兆別拖了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

睽違9年！2025台灣燈會桃園相見　蘇俊賓：打造最美燈會

一家五口4人是志工　桃園家扶40年資深志工黃淑鈴笑談情緣

正港勇腳！全國青農運動會路跑比賽　桃園青農再奪冠

桃園家扶中心新任扶幼主委謝文卿　捐出畫作義賣20萬

八德三元宮祈龜　張善政敬獻1338斤平安米糕龜

桃園「青年月」青年嘉年華登場　展現青年世代創意能量

志航國小搶招新生「校園開放」　另類校園博覽會吸引新生家長

許輔稱茶、咖啡與蘇丹紅同類致癌物　產茶大縣南投立委怒轟：下台

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！16家食品業者緊急下架、回收

「汐東線」沒廠商要做流標　捷運局曝原因：缺工、原料漲

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

郭泓志教你投球準度練習　親自示範結果全沒丟中XD

恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

睽違9年！2025台灣燈會桃園相見　蘇俊賓：打造最美燈會

一家五口4人是志工　桃園家扶40年資深志工黃淑鈴笑談情緣

正港勇腳！全國青農運動會路跑比賽　桃園青農再奪冠

桃園家扶中心新任扶幼主委謝文卿　捐出畫作義賣20萬

八德三元宮祈龜　張善政敬獻1338斤平安米糕龜

桃園「青年月」青年嘉年華登場　展現青年世代創意能量

志航國小搶招新生「校園開放」　另類校園博覽會吸引新生家長

許輔稱茶、咖啡與蘇丹紅同類致癌物　產茶大縣南投立委怒轟：下台

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！16家食品業者緊急下架、回收

「汐東線」沒廠商要做流標　捷運局曝原因：缺工、原料漲

睽違9年！2025台灣燈會桃園相見　蘇俊賓：打造最美燈會

一家五口4人是志工　桃園家扶40年資深志工黃淑鈴笑談情緣

正港勇腳！全國青農運動會路跑比賽　桃園青農再奪冠

桃園家扶中心新任扶幼主委謝文卿　捐出畫作義賣20萬

吃海龜集體中毒9死「無解毒劑」　醫：就算活下來，嚴重恐也癱瘓

八德三元宮祈龜　張善政敬獻1338斤平安米糕龜

快訊／不敵世界第1　李哲輝、楊博軒法國羽球公開賽奪亞軍

桃園「青年月」青年嘉年華登場　展現青年世代創意能量

志航國小搶招新生「校園開放」　另類校園博覽會吸引新生家長

台灣山神獸現蹤！太魯閣15年首次中低海拔拍到水鹿

「我想...很粗」鸚鵡18禁對話　媽媽崩潰：我有這樣教你們？

地方熱門新聞

料理界央廚淪陷　9千公斤蘇丹紅沙茶賣全台

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！

汐東線流標　捷運局曝原因

台南安平區民宅清晨洗衣機火警成功疏散住戶1人

2024台灣燈會安平、高鐵兩大展區精彩節目不斷

產茶大縣南投駁斥茶和咖啡致癌、立委轟許輔下台

八德三元宮祈龜　張善政敬獻1338斤米糕龜

志航國小校園博覽會吸引新生家長

桃園青年嘉年華　展現青年世代創意能量

舒緩都市熱島效應　新北2處獲台灣景觀優質獎

三峽綠茶季3／16登場　北大野餐派對品好茶

環境永續行動愛地球　五股棲地嘉年華千人齊聚

桃園家扶中心 新任扶幼主委謝文卿

睽違9年！　2025台灣燈會桃園相見　

更多熱門

相關新聞

路跑墊底263名　男童大逆轉奪冠

路跑墊底263名　男童大逆轉奪冠

從墊底躍升到冠軍，這真的是神奇大逆轉！日本岡山縣前幾天舉辦一場小學生路跑比賽，一共有263名學生參加。沒想到原本跑在最後一名的男學生，最後卻逆轉拿下第一名，結局讓人大呼不可思議。事後得知，原本前面262名學生，因為工作人員帶錯路，才出現這意外的結局。

關鍵字：

全國青農運動會路跑比賽桃園青農冠軍

讀者迴響

熱門新聞

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

NONO「暴瘦20公斤」近照曝光！　被爆南下到寺廟懺悔

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

她「一直喊好累」…半年後心臟衰竭！醫曝有6徵兆別拖了

料理界央廚淪陷　9千公斤蘇丹紅沙茶賣全台

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！

2男1女摩鐵退房　清潔工驚見全是血

汐東線流標　捷運局曝原因

泫雅、龍俊亨遊泰國「甜蜜牽手約會」

上海女模「穿韓服」稱：看見中國的美

OL「陰道狂出水」無解！醫揪關鍵原因

林襄暴瘦！皮包骨照嚇壞一堆人　本人驚恐回應了

屋主失蹤！房客住4年　拖欠14.6萬電費

更多

最夯影音

更多
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告
《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面