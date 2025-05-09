花蓮5文健站隊伍出征全國原民健康操決賽　徐榛蔚授旗祝福

▲▼縣長徐榛蔚親自將象徵榮耀與責任的縣旗授予五支隊伍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年全國原住民族文化健康站活力健康操決賽將於5月20日於台東縣立體育場盛大登場，為展現花蓮縣在長者健康促進上的豐碩成果，花蓮縣政府於8日舉行「文健站活力健康操全國決賽授旗儀式」，由縣長徐榛蔚親自主持，並在將象徵榮耀與責任的縣旗授予五支即將代表花蓮縣征戰全國決賽的文化健康站代表隊。

代表花蓮出賽的五支隊伍，分別來自馬可認、山興、屋拉力、鳳信及光鹽文化健康站，皆為花蓮區初賽中表現最為優異之隊伍。各隊自晉級後在照服員的陪伴與協助下進行自主集訓，透過反覆練習建立絕佳默契，動作整齊劃一，節奏穩定成熟，充分展現出文健站在促進長者自我照顧、增進社會參與與培養自信等面向的具體成效。





徐榛蔚致詞時表示，文化健康站是落實原住民族長期照顧政策的重要平台，不僅著重長輩身心健康的照顧，更藉由文化與社會連結，協助長者活出價值、活出自信。徐縣長強調文健站是花蓮日常生活的重要一環，期許長者們在開心健康中傳承文化，並鼓勵參賽隊伍以輕鬆愉快的心情代表花蓮出征、交流學習，展現文健站的活力與多元文化。

▲徐榛蔚期許長者們在開心健康中傳承文化，並鼓勵參賽隊伍以輕鬆愉快的心情代表花蓮出征。

授旗儀式上，各隊接過縣旗並齊聲呼口號，五支代表隊精神抖擻、隊形整齊，全場氣氛熱烈，展現自信與凝聚力。多位長輩分享參與健康操的心得，表示除了促進身體健康外，活動也為生活增添期待與歡笑，站內彼此鼓勵、相互陪伴，更深化了隊友之間的情誼。



花蓮縣政府表示，未來將持續整合多元資源，強化文化健康站在健康促進、文化照顧與在地支持等功能的發展，致力打造一個讓長者健康、快樂且有尊嚴地老去的友善環境，讓花蓮的文化健康照顧如同繁花盛開——處處有生命、遍地見色彩，齊心綻放在部落與社區的每一個角落。