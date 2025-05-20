　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣原聲童聲合唱團睽違10年再赴歐　與歐3大合唱團聯合演出

▲台灣原聲童聲合唱團將赴歐洲巡演，南投縣長許淑華授旗嘉勉。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲台灣原聲童聲合唱團將赴歐洲巡演，南投縣長許淑華授旗嘉勉。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣原聲童聲合唱團以清澈純淨的音色及原住民文化特色的天籟美聲聞名全台，並將於5月25日至6月10日展開為期16天的歐洲巡演，也是時隔10年再度前往歐洲；台灣原聲教育協會創辦人馬彼得指出，此次合唱團將參訪梵蒂岡、義大利羅馬、德國柏林等地，透過音樂傳遞台灣的多元文化與美麗聲音。

南投縣長許淑華6日在縣府一樓大廳為合唱團授旗，表達縣府最深切的祝福，期望歐洲巡演活動平安順利成功，也感謝所有長期贊助支持台灣原聲教育的朋友們。

▲台灣原聲童聲合唱團將赴歐洲巡演，南投縣長許淑華授旗嘉勉。（圖／南投縣政府提供）

許淑華致詞時表示，台灣原聲童聲合唱團2015年就曾受邀赴德國、波蘭、奧地利巡迴演出，廣受好評，今年再度啟程前往歐洲巡演，相信必能以純樸美妙的歌聲和來自南投的天籟，再次感動世界樂壇與人心，為南投及台灣爭光；而孩子們透過參訪及音樂交流，拓展國際視野、了解更多國家優美的文化內涵，同時也傳遞台灣音樂教育的美好與多元。

▲台灣原聲童聲合唱團將赴歐洲巡演，南投縣長許淑華授旗嘉勉。（圖／南投縣政府提供）

▲台灣原聲童聲合唱團將赴歐洲巡演，南投縣長許淑華授旗嘉勉。（圖／南投縣政府提供）

馬彼得表示，本次巡演場地不僅涵蓋音樂廳、教堂、學校等多元場域，還將與當地享譽國際的歐洲3大知名合唱團一起辦理聯合音樂演出，為觀眾帶來一場場跨越語言與文化的音樂盛宴。

許淑華也特別肯定馬彼得校長夫婦倆長期扶助及推動南投偏鄉學校的音樂教育，並創立台灣原聲童聲合唱團、原聲國際學院等，15年來不斷的努力，透過縣府的支持及企業的贊助，讓信義鄉的部落孩子們學習成長夢想成真，2023年更正式成立實驗學校機構，提供部落孩子一個安定的學習環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高齡換照施行後「死亡車禍反增加」！　醫揭關鍵
下課被高速撞飛！12歲女童肢體變形亡…嬤悲：很傷痛
78歲翁加速衝撞「前一幕畫面」　網喊扯：不是單純失控
獨／母子都殺人！媽媽殺友人裝哭　兒7年後勒死女師
三峽車禍「女學生跪地CPR」　心碎畫面惹哭網
快訊／78歲駕駛「未脫險、意識模糊」　將進行第2次手術
1圖看「三峽車禍有多扯」　在地人揭可疑關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

澄清外界對於基隆「囤房炒作」的質疑　市府：已配合中央完成囤房稅2.0修法

升學競賽表現亮眼　關山鎮長請吃牛排勉再接再厲

勤儉一生換來救命車！　白河老母親生前宏願子女代捐救護車完成

2025年臺灣工藝獎即日起至7／2徵件　總獎金332萬元

企業善心再出擊！　捐445萬元救護車給麻豆消防分隊

助人又享高薪！門諾希望種子工讀計畫開放報名　26天薪資近4萬

國中會考落幕！花蓮總到考率98.6%　19考生遺失准考證補發參試

台灣原聲童聲合唱團睽違10年再赴歐　與歐3大合唱團聯合演出

台南就業中心徵才祭出150職缺！全聯香包活動同步登場拚媒合率

520愛心湧進中西北區！　蔡宗豪攜小豪洲沙茶爐發物資助弱勢家庭

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

三峽北大國小旁重大車禍！　導護張老師哽咽說明經過

【直擊】黃仁勳演講5000人滿座！ 蔣萬安現身背板見北市府 #黃仁勳

澄清外界對於基隆「囤房炒作」的質疑　市府：已配合中央完成囤房稅2.0修法

升學競賽表現亮眼　關山鎮長請吃牛排勉再接再厲

勤儉一生換來救命車！　白河老母親生前宏願子女代捐救護車完成

2025年臺灣工藝獎即日起至7／2徵件　總獎金332萬元

企業善心再出擊！　捐445萬元救護車給麻豆消防分隊

助人又享高薪！門諾希望種子工讀計畫開放報名　26天薪資近4萬

國中會考落幕！花蓮總到考率98.6%　19考生遺失准考證補發參試

台灣原聲童聲合唱團睽違10年再赴歐　與歐3大合唱團聯合演出

台南就業中心徵才祭出150職缺！全聯香包活動同步登場拚媒合率

520愛心湧進中西北區！　蔡宗豪攜小豪洲沙茶爐發物資助弱勢家庭

為何《瑪利歐賽車世界》成Switch 2首發遊戲　任天堂：具高技術上限

澄清外界對於基隆「囤房炒作」的質疑　市府：已配合中央完成囤房稅2.0修法

法國餐廳老闆與女友聯手殺人　「剁碎受害者屍體」丟鍋中煮熟

票選「最強逆齡男神」名次大公開！玄彬愛用保養品成熱搜焦點

西屯買一間→梧棲買一棟　海線別墅案量逆勢上揚

雷霆SGA與灰狼蟻人爭西冠　美媒：慢版一分錢對決年輕版喬丹

女師命案藏三代業障！茹苦養育母子卻被當沙包　老嬤被迫選擇逃

不捨父親罹癌纏病榻！　戴愛玲含淚獻唱告白：阿爸辛苦了

目睹車禍恐留創傷反應！心理師示警「7症狀」別過度曝露衝擊畫面

高齡換照後「死亡車禍增加了」！醫揭1關鍵：長者反而更敢開

【太扯！】洗牙太痛！21歲壯碩男「揮拳痛揍女牙醫」

地方熱門新聞

太魯閣號退場、票價將漲、優惠未現　引地方反彈

中正路改名　台南藍軍狂諷改叫「小芸路」

空航技校友總會勳獎章交流展認養遺孤傳承軍魂

桃園大規模停水　市府開設應變中心

賴清德就職周年！南投藍營街頭「叭賴下台」

屏東婦遭交友詐騙　對話全是簡體字

2025台灣最美飯店票選　嘉市五強出爐

大園區航城路一段通車　強化區域交通連結

台南鐵路地下化隧道全線開挖完成！文資難題克服通車再邁一步

世界蜜蜂日看新北　四代蜂農追花期

蔡宗豪攜小豪洲沙茶爐發物資助弱勢家庭

企業善心捐445萬元救護車給麻豆消防分隊

國中會考花蓮19考生遺失准考證　補發參試

接任台南動保處長！方川和拚防疫與動保升級

更多熱門

相關新聞

澤倫斯基與川普通話後　烏考慮召開烏俄美歐英會談

澤倫斯基與川普通話後　烏考慮召開烏俄美歐英會談

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在與美國總統川普（Donald Trump）兩度通話後，於17日表示，基輔方面與多方合作夥伴正考慮召開一場包括烏克蘭、俄羅斯、美國、歐盟與英國的高層會議，作為推動俄烏戰爭和平進程的關鍵步驟，地點可能選在土耳其、梵蒂岡或瑞士。

許淑華承諾南投焚化廠一定做到全國最嚴謹

許淑華承諾南投焚化廠一定做到全國最嚴謹

三菱歐規日蝕休旅變成電動車

三菱歐規日蝕休旅變成電動車

蔡英文啟程訪歐　赴立陶宛、丹麥「民主高峰會」發表演說

蔡英文啟程訪歐　赴立陶宛、丹麥「民主高峰會」發表演說

文健站隊伍出征原民健康操決賽　徐榛蔚授旗祝福

文健站隊伍出征原民健康操決賽　徐榛蔚授旗祝福

關鍵字：

台灣原聲童聲合唱團歐洲巡演授旗

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

獨／天使女師命喪信仰地！父沒哭沒怨只問：學生還好嗎

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

三峽翁奪3命　竟是「違規慣犯」停路口紅線

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

阿信路上遭6店員圍堵逼簽名「社恐發作發抖」！

三峽車禍　傷者家屬向總統請命1事

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

包養女大生遭控翻臉不認人　王文洋回應了

即／三峽「同班3女學生」2死1重傷　家屬大哭

三峽翁暴衝前1分鐘影片曝光　網疑肇逃

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面