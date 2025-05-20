台灣原聲童聲合唱團睽違10年再赴歐　與歐3大合唱團聯合演出

▲台灣原聲童聲合唱團將赴歐洲巡演，南投縣長許淑華授旗嘉勉。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣原聲童聲合唱團以清澈純淨的音色及原住民文化特色的天籟美聲聞名全台，並將於5月25日至6月10日展開為期16天的歐洲巡演，也是時隔10年再度前往歐洲；台灣原聲教育協會創辦人馬彼得指出，此次合唱團將參訪梵蒂岡、義大利羅馬、德國柏林等地，透過音樂傳遞台灣的多元文化與美麗聲音。

南投縣長許淑華6日在縣府一樓大廳為合唱團授旗，表達縣府最深切的祝福，期望歐洲巡演活動平安順利成功，也感謝所有長期贊助支持台灣原聲教育的朋友們。

許淑華致詞時表示，台灣原聲童聲合唱團2015年就曾受邀赴德國、波蘭、奧地利巡迴演出，廣受好評，今年再度啟程前往歐洲巡演，相信必能以純樸美妙的歌聲和來自南投的天籟，再次感動世界樂壇與人心，為南投及台灣爭光；而孩子們透過參訪及音樂交流，拓展國際視野、了解更多國家優美的文化內涵，同時也傳遞台灣音樂教育的美好與多元。

馬彼得表示，本次巡演場地不僅涵蓋音樂廳、教堂、學校等多元場域，還將與當地享譽國際的歐洲3大知名合唱團一起辦理聯合音樂演出，為觀眾帶來一場場跨越語言與文化的音樂盛宴。

許淑華也特別肯定馬彼得校長夫婦倆長期扶助及推動南投偏鄉學校的音樂教育，並創立台灣原聲童聲合唱團、原聲國際學院等，15年來不斷的努力，透過縣府的支持及企業的贊助，讓信義鄉的部落孩子們學習成長夢想成真，2023年更正式成立實驗學校機構，提供部落孩子一個安定的學習環境。