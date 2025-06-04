侯漢廷僅交131份罷瑤連署遭批　賴苡任幫抱屈：負責空戰、派報8萬份

▲侯漢廷協助罷瑤連署。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷）

記者郭運興／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」團體，力拼在6月7日截止日前收集約2.7萬份連署，但近日卻爆出議員侯漢廷僅交出131份罷瑤連署書「比小草還少」，遭外界質疑。對此，罷瑤召集人賴苡任今（4日）幫忙抱屈，他們一開始就各司其職，侯漢廷負責空戰，而陸戰的部分，侯的服務處確實沒那麼多人力可以幫忙。他也透露，侯漢廷幫忙派報8萬份，要多少錢就不講了，派出去以後回收的連署書，全部是算罷免總部的，大家不要再去質疑侯漢廷了。



針對遭批評「僅交出131份罷瑤連署」，侯漢廷回應，自從罷免開始，只要有人邀請他去助講，無論在哪裡他都會前往。雖然他還在負債，但派報、印製文宣等，他都咬牙全力衝刺。

侯漢廷透露，一直以來民眾若是想要送件給他，他也是告知送往離自己最近的議員服務處或者是總部就可以了，所以自己也無法統計有多少連署書是由他這裡送出。此時聽到有人說他收集的連署書太少，心中百味雜陳。

對此，賴苡任也於節目《52直播間》表示，自己要把來龍去脈講一次，當時自己下去要罷免吳思瑤時，台北這麼多市議員，第一個拜訪的就是侯漢廷，一直以來他跟侯漢廷的想法很明確，侯幫他們協助空戰的部分，因為論述很好也研究吳思瑤很久了，甚至是媒體聲量也是最大的。

賴苡任表示，所以他們一開始就分工、各司其職，侯漢廷負責空戰，而陸戰的部分，因為服務處確實離選區有點距離，再加上服務處沒有那麼多人力可以幫忙，侯漢廷本身選舉也不是打組織性的，這個大家要理解。

賴苡任透露，自己直接講一件事情就好，侯漢廷幫忙他派報8萬份，8萬份要多少錢自己就不講了，派出去以後回收的連署書，全部是算罷免總部的，那這到底是算誰的？所以那個表格只是一個統計表，但真的沒有辦法去分這張連署書到底誰出了幾分力、那份連署書誰出了幾分力，大家不要再去質疑侯漢廷了。

▼罷瑤連署份數統計表，小草1人交出2861份連署。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹，點圖放大）