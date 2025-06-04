賴苡任聲請假處分要讓非領銜人送件　律師：應嚴格遵循法定基本要件

▲罷免吳思瑤召集人賴苡任。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉日前宣布退出，更換備位領銜人程序又因未達標宣告失敗，造成後續恐無法完成送件，而召集人賴苡任則向法院聲請假處分，主張非僅限領銜人才能送件。對此，律師傅馨儀今（4日）表示，無論立場傾向藍、綠、白，聲請法院暫時處分，都應嚴格遵循法定基本要件，行政法院在審理定暫時狀態處分案件時，也應該依照行政訴訟法規定審慎斟酌，並非僅是聲請人對於法條不服，欲以司法干預行政權。

對於賴苡任作法，綠委沈伯洋表示，賴苡任主張不一定要領銜人送件，並請法院做相關假處分。目前法條明確規定，送件必須要是領銜人，且要一次提出。

沈伯洋指出，先不說奇怪的當事人適格問題，如果法院認同賴苡任主張，那就表示誰都可以送件罷免，如此一來，只要任何人在士林北投，然後自己說要送件，但因為手上份數不足失敗，既然以一次為限或一次提出，那麼這個罷免就沒有了，「如果法院真的這樣裁定，那接下來罷免會是一場災難」。

律師傅馨儀表示，無論立場傾向藍、綠、白，聲請法院暫時處分，都應嚴格遵循法定基本要件，一、暫時狀態處分有嚴格的法定要件，如同一般民事案件中，於案件尚未確定勝訴前，若欲申請假扣押查封財產，須提出高度證據證明，法院才能核准。

傅馨儀指出，行政法院在審理定暫時狀態處分案件時，也應該依照行政訴訟法規定審慎斟酌，並非僅是聲請人對於法條不服，欲以司法干預行政權。

對於暫時處分內容，傅馨儀也提到，選舉人設籍要連續居住4個月以上，為保障「在地政治」的公民權利，公職人員選舉罷免法第15條規定，應該在選舉區內「繼續居住四個月以上」才有投票權。此規定為確保選舉人對地方事務有基本了解，促進選賢與能。

傅馨儀說明，因此涉及選舉或罷免相關訴訟，若聲請人（原告）未於該選區連續居住滿四個月，則不具投票權，訴訟上也欠缺權利保護必要，並非適格的聲請人。