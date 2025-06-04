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罷免游顥「14倍奉還」　罷團缺185件連署補交2646份

▲▼罷免游顥團體今送出補件。（圖／罷團提供）

▲罷免游顥團體今送出補件。（圖／罷團提供）

記者杜冠霖／台北報導

罷免國民黨立委游顥的二階連署書，被南投縣選委會以「書寫不明」為由判定693件不合格後，中選會複查後，仍須補件185件。罷團今（4日）「十四倍奉還」，送交2646份補件連署書，就連原被判定簽名不合格的南投名間鄉長陳翰立，到昨天還在練簽名。罷團表示，將象徵人民憤怒與希望的2646份補件連署書正式遞交送件，以實際行動回應南投縣選委會早前不當刪除連署、踐踏民意的行為。

罷團表示，根據中選會日前公布的調查結果，南投縣選委會先前以「筆跡潦草」、「簽名不符戶政系統」等不合理理由，大量刪除原應合格的連署書，導致游顥罷免案原需補件693件。

罷團領銜人林敬桐表示，南投縣選委會以書寫錯誤或辨識不明為由刪了投二1750件的連署，卻連一張查詢單都沒寄出！林敬桐說，南投長輩和務農的人口特別多，寫字對他們來說不容易，還有些人連「印章不是正楷」就被刪除，這種標準完全不合情理。

經過中選會實地3天調查後證實，其中508件被誤刪，實屬有效，最終僅需補185件，這項揭露引發社會關注，也讓罷團下定決心，用壓倒性的民意反撲，糾正行政濫權，中選會的調查報告，救回了五百多份，連名間鄉長陳翰立的連署書也一併救回，這更加印證南投選委會刁難人民、無理刪件的事實。

罷團指出，本次補件不僅是行動成果的展現，也顯示出他們對程序與制度的高度尊重，所有補件資料皆經二次核對與造冊，並保存查核憑證，供中選會與社會大眾檢驗，「我們尊重制度，但我們更不容制度被濫用。」

罷團最後強調，補件只是過程的一小步，更重要的是喚起全民對於選舉制度的重視，讓不適任的立委下台，讓真正代表人民的聲音能進入殿堂，「民主的本質是人民能夠做主，而不是被刁難」，會持續秉持公開、透明、公正原則，推動全國罷免行動，讓民眾的怒吼在制度中被聽見，而不是被消音。

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