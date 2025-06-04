柯建銘指國民黨已到「北風北」　當面嗆傅崐萁：時日無多

▲立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（4日）召開中常會，據轉述，會中民進黨團總召柯建銘表示，國民黨現已是垃圾時間、「北風北（麻將術語：意即最後一把）」的階段，所有提案都對社會沒有好處；已經向國民黨立法院黨團總召傅崐萁、國民黨團書記長王鴻薇表達「他們（國民黨）已經時日無多」，相關提案民進黨不會隨之起舞。

國民黨、民眾黨昨在立法院會通過決議，要求台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火的國家減碳目標。而民進黨今召開中常會，據轉述，柯建銘在立法部門報告中表示，該決議是在污名化中火，國民黨提這些案已經進入垃圾時間，提案僅對台中市長盧秀燕有幫助。

柯建銘也提到，民眾黨提出一般性補助款的提案，並在今早的財政委員會進行審查，該提案違法違憲；另外，「主權基金」還在研議，在野黨現在要求行政院長來立法院報告「是不可能的」。柯建銘也當面跟傅崐萁、王鴻薇表達「他們（國民黨）已經時日無多」，對於相關提案，民進黨不會隨之起舞。

黨務報告部分，民進黨秘書長林右昌宣布兩項新人事，包含台中市議員陳淑華就任中常委，另外，原民部主任自6月1日起，由原台南市黨部執行長谷暮．哈就擔任。

谷暮．哈就主任為英國倫敦都會大學教育碩士，曾任三屆台南市議員、原住民族委員會聘用委員、台南市本土語言教育推動委員會委員、台南縣柳營國中教師，長期關懷原住民權益等社運工作。