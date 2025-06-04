高鐵左營站月台連通高捷　拚11月底前完成評估設計

▲立法院交通委員會及交通部現勘高鐵左營站旅客轉乘高雄捷運動線。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

立法院交通委員會今天(4日)考察高鐵左營站月台與高雄捷運連通道辦理進度，高鐵今年1月起已委託辦理施工評估和設計服務，預計300日曆天內完成，拚今年11月底前完成，便利旅客轉乘。交通部長陳世凱則指示高鐵公司儘速完成規劃設計作業。

目前高鐵左營站旅客轉乘高雄捷運，旅客需自高鐵1樓月台面先上行至2樓大廳出站後，再經由東南側的手扶梯下行至地下1樓方能進入捷運站；動線較為迂迴且耗時，影響旅客便利性。

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為徹底改善現況，高鐵公司自114年1月2日起，委託台灣世曦工程顧問公司辦理「高鐵左營站月台與高雄捷運連通工程-施工及維運方案評估與基本設計顧問服務」，預計300日曆天內完成。

連通工程將於月台層增設電梯及電扶梯，直通地下一樓預留空間，與高雄捷運R16站出入口銜接，簡化動線、縮短轉乘時間。

交通部長陳世凱強調，該案為交通部推動公共運輸無縫接軌、打造便捷交通環境的重要指標工程，期勉台灣高鐵公司依期程完成規劃設計，並責成鐵道局就高鐵及捷運介面積極協調、提供協助，確保臨軌工程施工期間之施工安全，如期如質推動，早日為旅客帶來便捷舒適的轉乘體驗。