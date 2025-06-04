「小小中選會哪來的權力？」　翁曉玲怒：竟否決反廢死公投案

▲國民黨立委翁曉玲質詢。（圖／立法院頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院國民黨團5月提出的「反廢死公投」案，被中選會以不符合公投法「重大政策之創制或複決」所定要件駁回。國民黨立委翁曉玲今（4日）於司法及法制委員會質詢時批評，中選會這個「小小的二級行政機關」竟有權力來否決立法院所提的公投，莫名其妙、非常不恰當，而司法院為了修法，應該召開公聽會。司法院副秘書長王梅英答詢回應，「這部分回去會再研議」。

國民黨立院黨團提出「反廢死公投」案，遭中央選舉委員會以不符《公投法》「重大政策之創制或複決」要件為由駁回，國民黨、民眾黨立委今日中午在立院程序委員會聯手表決通過「立法院應提起行政訴訟，要求中選會依法辦理立法院院會通過的公民投票提案」，並列入週五院會討論事項議程。

翁曉玲今在立法院司法及法制委員會上詢問司法院，在憲判8號出爐後，是否有與民眾對話？司法院副秘書長王梅英表示，依循憲判8號主文規定修法，僅有召開諮詢會而沒有召開公聽會，翁曉玲則再質疑司法院是否忽視反彈的民意？並痛批中選會這個「小小的二級行政機關」竟有權力來否決立法院所提的公投，莫名其妙、非常不恰當，而司法院為了修法，應該召開公聽會，與民眾溝通、或向民眾說明大法官的意見，如果完全不聆聽民意，是非常危險的事。王梅英回應，「這部分我們回去研議」。

翁曉玲說，依憲判8號的要求，若6名國民法官都贊成死刑，但只要1名職業法官不同意，就全盤否定判處死刑的可能，這與當初推行國民法官制度有很大的矛盾。她認為，司法院推國民法官法時，宣導「實現你心中的正義」，但憲判8號作成後，還能實現民眾心中的正義嗎？顯然沒有，司法院應好好思考怎麼解決國民法官的問題，「一致決」等於是保護極少數的否決權，大法官的憲判8號判決就是在保護少數暴力，極度不妥。