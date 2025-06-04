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拖吊車抗議「出勤超重挨罰」　與交通部達3共識：即起省道免過磅

▲▼拖吊車不滿執行拖救要過磅還收罰單，90輛車包圍交通部。（圖／記者李姿慧攝）

▲拖吊車不滿執行拖救要過磅還收罰單，90輛車包圍交通部。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿執行道路救援任務時，省道沒過磅就挨罰，近4年來收到上千張罰單，拖吊業者昨包圍並夜宿交通部，今(4日)擴大號召80到90輛拖吊車進駐交通部，交通部今也火速發文達成3共識，包括即日起省道拖吊任務免過磅、已開罰可提申訴依具體事實免罰等，拖吊業者預計中午後撤離交通部。

目前全台有2萬多輛拖吊車，依照現行法規，只要進行拖吊汽車任務，由於須裝載拖吊設備，常常一拖吊車輛就超重，導致一出任務可能就挨罰上萬元，甚至拖救任務須進入禁行大型車路段也頻挨罰，中華民國柴油車運輸總會昨(3日)起要連4天號召拖吊車包圍交通部。

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業者也提出三大訴求，包括國道、省道、快速道路均免過磅；第二，大貨車限制路段進入拖吊免罰；第三，撤銷所有紅單及申訴中的罰單，交通部昨派員協商，3訴求中拍板國道、省道、快速道路均免過磅等1共識。

▲▼拖吊車不滿執行拖救要過磅還收罰單，90輛車包圍交通部。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼拖吊車不滿執行拖救要過磅還收罰單，90輛車包圍交通部。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼拖吊車不滿執行拖救要過磅還收罰單，90輛車包圍交通部。（圖／記者李姿慧攝）

抗議邁入第二天，包圍交通部拖吊車陣容擴大為80輛到90輛，交通部與中華民國柴油車運輸總會今也火速達成3共識，並發出公文，宣布即日起比照國道作法，拖吊車於執行拖吊任務過程中，免予過磅；相關拖吊任務已遭舉發尚未裁決案件，可依程序申訴，將依照免過磅原則，依具體事實予以免罰。

此外，交通部也將發文給各縣市政府和公路局，要求針對拖吊車協助相關機關進行拖救任務時，進入禁行大貨車路段遭舉發，有檢討改善課題，在檢討改善前，應針對實務路段管理先考量拖吊車輛協助業務必須進入執行任務的需要，提出相關配套處理，避免產生不合理反遭舉發處罰問題。

▲▼中華民國柴油車運輸總會理事長許宗玄。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華民國柴油車運輸總會理事長許宗玄。（圖／記者李姿慧攝）

中華民國柴油車運輸總會理事長許宗玄表示，為執行拖救和拖吊任務，有車輛曾經一個任務就被開罰4張罰單，特別是東澳和頭城那邊的地方站最嚴重，近4年多來，整體累計拖吊車為了執行拖救任務就被舉發上千張罰單，罰單包括1萬多、3萬多或9萬元不等，但拖吊車為了執行任務要拖載車輛，甚至只有禁行大貨車路段一條路可以走，不得不進入卻收到罰單。

許宗玄指出，由於交通部與中華民國柴油車運輸總會今天已經達成3共識，總會今天也收到交通部出具公文，因此預估中午過後拖吊車就會撤離交通部，結束抗爭行動。

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