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轉乘捷運更快！高鐵左營站連通道明年3月動工　少搭3段手扶梯

▲▼ 高鐵左營站連通道明年3月動工　轉乘捷運少搭3段手扶梯更快了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高鐵左營站連通道明年3月動工。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高鐵左營站原先有預留高鐵轉乘捷運連通道的空間，不過當時未一步到位，導致長期以來旅客需要先到月台再下樓轉乘捷運，搭乘上不便利。交通部長陳世凱今日南下會勘後親自宣布，高鐵左營站高捷連通道一定會做，預計明年三月動工，他也特別重視安全性，強調這是臨軌工程，施工一定要以安全第一。

立法院交通委員會召委許智傑與立委李昆澤，今日特別邀請交通部長陳世凱，南下會勘高鐵左營站與高雄捷運連通道辦理情形，在地議員李雅慧、黃文志、楠梓區和昌里周海玲里長等也親自出席考察。經過在地李柏毅委員多次協商，已經取得共識，建置連通道有其必要性，工程上也具可行性。

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▲▼ 高鐵左營站連通道明年3月動工　轉乘捷運少搭3段手扶梯更快了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳世凱宣布，高鐵左營站連通道明年3月動工。（圖／記者賴文萱翻攝）

事實上，高鐵左營站連通道原先的計畫就有預留高鐵轉乘高捷的空間，然而當時未一步到位，導致長期以來高鐵左營站需要先到月台再下樓轉乘捷運，造成旅客及居民的搭乘上的不便。

高雄陳其邁去年5月將地下聯通道設置納入都市更新案的建設計畫、李柏毅委員更去年8月會勘要求兩個月內完成可行性評估，許智傑與李昆澤委員也持續督促交通部，終於取得多方共識。

陳世凱南下會勘後，今日親自宣布高鐵左營站高捷連通道一定會做，預計明年三月動工，他強調他特別重視安全性，由於這是臨軌工程，施工一定要以安全第一。連通道完成後，捷運與高鐵轉乘，可以從捷運票口出來對面直接進去，節省上下3段電扶梯路程，可以節省約5分鐘時間。

▲▼ 高鐵左營站連通道明年3月動工　轉乘捷運少搭3段手扶梯更快了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高鐵左營站連通道明年3月動工，轉乘捷運少搭3段手扶梯。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 高鐵左營站連通道明年3月動工　轉乘捷運少搭3段手扶梯更快了。（圖／記者賴文萱翻攝）

許智傑彙整打通高鐵捷運連通道，對高雄將有三大指標意義，第一是將帶動演唱會經濟效益，高雄藝文雙引擎計劃吸引大批藝文人口，北高雄世運及巨蛋看演唱會；南高雄高流、衛武營看谷典及見面會等演出，將更能帶動藝文表演的經濟效益。

第二點則是強化轉乘運輸的便捷度，許多當日高鐵往返的商務客、旅客，連通道打通後乘坐高鐵到高雄方便度會大幅提升，轉乘大眾運輸會更省時。

最後則是人流疏散更安全，目前高鐵只有單一通道往上到月台，連通道打通後，多了往地下層的通路；若不幸發生緊急狀況，更有利於人潮的疏散，對於乘客的安全也更有保障。

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