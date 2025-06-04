財委會爆口角！　吳秉叡不滿「違法違憲會議」要求散會

記者崔至雲／台北報導

立法院財政委員會今（4日）審查民眾黨團提案「要求行政院立即足額撥付一般性補助款」，眾多縣市副市長也都到場表達訴求。不過在會議開始前，民進黨立委吳秉叡就率先發言表示，這場會議違法違憲，後續國民黨立委陳玉珍、鄭天財，民進黨立委李坤城、鍾佳濱爆發口角、互相對嗆，最終召委賴士葆宣布休息10分鐘，吳秉叡則是坐上主席位置，截至記者截稿前，會議仍持續空轉。

▲立法院財政委員會審查「要求行政院立即足額撥付一般性補助款」一案，藍綠白立委爆發口角衝突 。（圖／記者崔至雲攝）



立法院財政委員會今日邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、內政部長劉世芳及法務部，就「近十年中央政府依財政收支劃分法、地方制度法等地方政府之補助情形及對均衡地方經濟發展之成效」進行專題報告，並備質詢，同時也邀請22縣市政府代表出席。

會議開始後，吳秉叡率先在程序發言時指出，藍白要求行政院統刪636億元，當時刪預算時很爽快，要求行政院自行調整，行政院也依照立院決議調整，在野黨現在又說行政院這樣調整不行，根本就違反憲法權力分立的原則。吳秉叡怒嗆，「你們現在就是怕大罷免，所以拿出這個方法想要掩飾啦！」，怒轟違法違憲的會議，不能夠繼續開下去。

賴士葆回應，這個案子是立法院會交下來的案子，院會表決後，這個案子交付財政委員會審查，對於吳秉叡所講的他都尊重，但是院會交付下來的案子，復議期到了，召委就有權排案，「有問題你應該去找院長啊！」。

與此同時，鍾佳濱、李坤城也在場提出質疑，並拿起麥克風向坐在台下的地方政府表示，「地方政府去找國民黨算帳啦！也找民眾黨算帳！是他們刪掉你們的預算！」，陳玉珍、徐巧芯、鄭天財、民眾黨立委張啓楷等人也加入戰局，吳秉叡提出散會動議，要求賴士葆處理，賴士葆則宣布休息10分鐘，並離開主席台，隨後吳秉叡坐上主席位子，目前財政委員會持續空轉。