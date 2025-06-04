洗澡抽水馬達擾鄰挨罰1500　法官認「非蓄意騷擾」撤銷罰單

▲基隆噪音檢舉案逆轉，法官認「日常聲響應容忍」撤銷罰單。（圖／示意照與本案無關／Unsplash）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市3名住戶日前向警方報案，檢舉鄰居因啟動抽水馬達導致水管產生噪音，不僅影響睡眠，且多在深夜洗澡，每次聲響持續10至15分鐘，嚴重干擾生活安寧。法院審理後認為，都市住宅相鄰影響難以避免，若非蓄意騷擾或時間明顯不當，應屬合理容忍範圍，最終裁定撤銷警方依違反《社會秩序維護法》對該戶所開出的1500元罰單。

判決指出，基隆市警察局第二分局受理3名住戶報案，指控某戶人家自2024年11月至2025年1月間，啟動抽水馬達後導致水管線路共鳴發出噪音，干擾他們的日常作息，並提出影像資料作為佐證。警方據此裁罰該戶1500元。

其中，證人A表示，最嚴重的一次發生在2025年1月5日23時，由於該戶於2022年搬入後重新裝潢水管，造成水管埋設在他家牆面間，只要對方浴室用水，他房間便產生共鳴聲響，聲音巨大且每次持續10至15分鐘，嚴重影響睡眠。

證人B則稱，雖無特別記錄時間，但於1月6日6時在浴室內聽到尖銳噪音，認為是對方加壓馬達啟停聲，聲音從該戶傳至他家，約持續3分鐘。證人C則表示，偶爾會在家中樓梯間聽到類似洗衣機故障的聲音，雖無法確認來源，但每次聲響約10分鐘。

法院審理認為，3名證人所陳述的噪音來源、聲音類型及時間均有差異，無法確定是同一來源所致。雖有錄音檔紀錄聲響，但無具體證據證明為該戶所發出。此外，警方亦未派員實地確認聲音來源，處分過程缺乏直接查證。

法官指出，《社會秩序維護法》所稱妨害安寧，需以現場員警親自判斷噪音是否已傳至戶外並構成難以忍受的程度。考量本案缺乏員警到場確認及一致證詞，難以認定已構成對公共安寧之實質妨害。

法院強調，在現代都會環境中，住戶緊鄰相處難免產生生活聲響，如非刻意騷擾或時間不當，應屬社會生活應容忍範圍，最終判決撤銷警方處分，該戶住戶免予罰鍰。