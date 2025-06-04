　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

洗澡抽水馬達擾鄰挨罰1500　法官認「非蓄意騷擾」撤銷罰單

▲▼公寓,老公寓,住宅,房子。（圖／unsplash）

▲基隆噪音檢舉案逆轉，法官認「日常聲響應容忍」撤銷罰單。（圖／示意照與本案無關／Unsplash）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市3名住戶日前向警方報案，檢舉鄰居因啟動抽水馬達導致水管產生噪音，不僅影響睡眠，且多在深夜洗澡，每次聲響持續10至15分鐘，嚴重干擾生活安寧。法院審理後認為，都市住宅相鄰影響難以避免，若非蓄意騷擾或時間明顯不當，應屬合理容忍範圍，最終裁定撤銷警方依違反《社會秩序維護法》對該戶所開出的1500元罰單。

判決指出，基隆市警察局第二分局受理3名住戶報案，指控某戶人家自2024年11月至2025年1月間，啟動抽水馬達後導致水管線路共鳴發出噪音，干擾他們的日常作息，並提出影像資料作為佐證。警方據此裁罰該戶1500元。

其中，證人A表示，最嚴重的一次發生在2025年1月5日23時，由於該戶於2022年搬入後重新裝潢水管，造成水管埋設在他家牆面間，只要對方浴室用水，他房間便產生共鳴聲響，聲音巨大且每次持續10至15分鐘，嚴重影響睡眠。

證人B則稱，雖無特別記錄時間，但於1月6日6時在浴室內聽到尖銳噪音，認為是對方加壓馬達啟停聲，聲音從該戶傳至他家，約持續3分鐘。證人C則表示，偶爾會在家中樓梯間聽到類似洗衣機故障的聲音，雖無法確認來源，但每次聲響約10分鐘。

法院審理認為，3名證人所陳述的噪音來源、聲音類型及時間均有差異，無法確定是同一來源所致。雖有錄音檔紀錄聲響，但無具體證據證明為該戶所發出。此外，警方亦未派員實地確認聲音來源，處分過程缺乏直接查證。

法官指出，《社會秩序維護法》所稱妨害安寧，需以現場員警親自判斷噪音是否已傳至戶外並構成難以忍受的程度。考量本案缺乏員警到場確認及一致證詞，難以認定已構成對公共安寧之實質妨害。

法院強調，在現代都會環境中，住戶緊鄰相處難免產生生活聲響，如非刻意騷擾或時間不當，應屬社會生活應容忍範圍，最終判決撤銷警方處分，該戶住戶免予罰鍰。

【更多新聞】

►人夫開車載女同學...行車紀錄器錄下「內褲往上跑了」　正宮怒告

►基隆落實行人友善！樂利三街通學步道啟用　人車分流更安全

►隨地吐痰被趕竟報復！KTV狂噴滅火器砸店傷人　基隆3煞下場曝

►連放10發沖天炮趕烏鴉！卻飛向台鐵列車　基隆男免囚代價2.5萬

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 7139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／雨區南移！大雷雨轟4縣市　國家警報響
通緝犯逃亡1天性侵2女！　16歲妹慘遭狼爪
大潤發8/1全面更名「大全聯」！　會員調整方式公布
落漆畫面曝！戰車演訓「刁掐」停路邊　地面佈滿履帶碎片
三峽肇事翁輓詞挨轟！家屬急撤下　兒寫「永遠勝利」來由曝
逼嫩妹接客！雙腿刺字+凌虐性侵　「霸總」重判定讞
陳歐珀遭北檢14路搜索　綠廉政會不排除召開臨時會

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

領1萬元在吐鈔口「8秒消失」　女轉身講手機...貪男摸走下場曝

轎車詭異撞擊！燈桿連根拔起...掃中對向2車　驚險畫面曝光

通緝犯1天性侵2女！16歲妹、朋友女友慘遭狼爪　躲嘉義被逮

金防部戰車「刁掐」停路邊修理　網諷「演練受創後搶修」：真落漆

三峽肇事翁輓詞挨轟！家屬急撤下　兒寫「永遠勝利」來由曝

洗澡抽水馬達擾鄰挨罰1500　法官認「非蓄意騷擾」撤銷罰單

嘉義白車連撞路邊3車！酒駕女不顧車頭爛毀...慢慢倒車開溜

彰化庇護島超可憐「4度挨撞」　賓士轉彎騎上去...慘變展示車

板橋警爆性騷醜聞！學長酒後「環抱摸胸」學弟　當天調地送性平

獨／河智媛色老闆襲臀熊抱畫面曝　還傳啦啦隊爆乳片：想吃豆花

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

池昌旭來台灣收到刮刮樂　傻問：這是什麼...？

領1萬元在吐鈔口「8秒消失」　女轉身講手機...貪男摸走下場曝

轎車詭異撞擊！燈桿連根拔起...掃中對向2車　驚險畫面曝光

通緝犯1天性侵2女！16歲妹、朋友女友慘遭狼爪　躲嘉義被逮

金防部戰車「刁掐」停路邊修理　網諷「演練受創後搶修」：真落漆

三峽肇事翁輓詞挨轟！家屬急撤下　兒寫「永遠勝利」來由曝

洗澡抽水馬達擾鄰挨罰1500　法官認「非蓄意騷擾」撤銷罰單

嘉義白車連撞路邊3車！酒駕女不顧車頭爛毀...慢慢倒車開溜

彰化庇護島超可憐「4度挨撞」　賓士轉彎騎上去...慘變展示車

板橋警爆性騷醜聞！學長酒後「環抱摸胸」學弟　當天調地送性平

獨／河智媛色老闆襲臀熊抱畫面曝　還傳啦啦隊爆乳片：想吃豆花

柯文哲案密集開庭！　法官問這句陳智菡驚：上級指導辦案？

WOAH認證亞洲首個三大豬病非疫區　賴清德：感謝跨部門公私協力

摩斯6月限定「超值省優惠券」出爐　有45元漢堡、10元地瓜條

《五等分的新娘》首款手機遊戲結束營運...近5年故事劃句點

領1萬元在吐鈔口「8秒消失」　女轉身講手機...貪男摸走下場曝

本業加售船利益　慧洋自結5月稅前EPS0.51元、前5個月轉盈

放棄「三節6000禮金」想去考國考！公務員弟弟勸退：只贏在穩定

抗癌、減脂好處多！營養師教你做「哈佛蔬菜湯」　提醒2種人別多喝

4年前今天「日本專機贈送1物」　台人激謝：永遠記得這一幕

嘉義市10處阿勃勒花海景點！走進金色隧道　再玩鐵道驛站、看水舞

【搭公車跑路】竊賊偷走387萬！疑臨時起意急下車製造斷點

社會熱門新聞

凌虐嫩妹逼接客！「霸道總裁」夫妻重判定讞

18歲磁磚工與學妹戀愛！睡1次「害染上淋病」慘了

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀慘死

即／陳歐珀收賄案擴大！妻徐慧諭遭移送北檢

「荒淫里長」前女友現身爆料　控買春害流產雙胞胎

陳歐珀遭聲押　民進黨前副祕書長30萬交保

工程師包養新婚人妻「去青埔愛愛」　綠帽夫氣炸

荒淫里長「裝睡」帶妹上酒店　報備截圖曝光

余文正花籃輓詞曝！兒唁「德業長昭」惹眾怒

金防部禁垂釣祭檢舉獎金制度　士兵轟：小題大作

5台人遊泰被賣　他曝詐團專挑1類人

更多熱門

相關新聞

學校午餐全面把關　基隆市府強化食安管理機制

學校午餐全面把關　基隆市府強化食安管理機制

針對近期民意代表對學校午餐管理的各項建議，基隆市政府教育處表示現行制度已建置完善管理規範，並將於6日召開學校午餐輔導委員會，進一步強化異物通報流程與稽查機制。

視障鋼琴家基隆獻藝　點亮學子生命教育

視障鋼琴家基隆獻藝　點亮學子生命教育

富邦混血投手長文發聲、被當小丑

富邦混血投手長文發聲、被當小丑

呂秋遠孩生母直播對決！律師列時間軸「讓大家看熱鬧而已」

呂秋遠孩生母直播對決！律師列時間軸「讓大家看熱鬧而已」

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

關鍵字：

基隆抽水馬達噪音住戶爭議

讀者迴響

熱門新聞

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

凌虐嫩妹逼接客！「霸道總裁」夫妻重判定讞

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！露骨對話全曝光

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

容易疲勞！　醫揭「真正元凶」：一點一滴透支身體能量

YouTube不再支援7款iPhone與iPad

18歲磁磚工與學妹戀愛！睡1次「害染上淋病」慘了

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面