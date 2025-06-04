視障鋼琴家許哲誠基隆獻藝　用音樂點亮學子生命教育

▲視障鋼琴家許哲誠以生命故事激勵學生追夢。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府教育處於6月2日至6月6日在信義國小舉辦114年度「聽見愛與夢想」藝術生命教育活動，特別邀請到天才視障鋼琴家許哲誠老師蒞臨演出與分享。透過他精湛動人的表演與真摯感人的生命故事，引領學生體會生命的韌性，感受夢想的力量。

許哲誠老師以親身經歷分享：「夢想沒有極限，生命充滿可能。」他以堅定的信念與不懈的努力走出逆境，活出希望，也鼓勵學生勇敢追夢、正向面對挑戰。本活動開放全市國中及國小學校報名參加。活動現場反應熱烈，學生們在音樂的旋律與生命故事中深受感動，不僅體會到藝術的感染力，更從中汲取面對挑戰的勇氣與正向力量。

▲視障鋼琴家許哲誠用琴音傳遞正能量。

鑑於學生心理健康議題日益受到重視，市府期望透過本次結合音樂分享與生命教育的活動，協助學生建立情緒抒發的正向管道，強化自我覺察與情緒管理能力，提升心理韌性，預防憾事發生，共同打造更安全、健康的學習環境。

市長謝國樑表示，生命教育是教育的根本，而音樂藝術則是最能觸動心靈的媒介。透過本次活動，市府期望學生在潛移默化中培養同理心與正向價值觀，懂得關懷他人、尊重生命，攜手營造友善、有愛的校園氛圍。未來市府也將持續推動藝術與教育的融合，讓更多孩子在感動中學習，在啟發中茁壯成長。