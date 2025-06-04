學校營養午餐品質全面把關　基隆市府強化食安管理機制

▲基隆市府強化食安管理機制。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

針對近期民意代表對學校午餐管理的各項建議，基隆市政府教育處表示現行制度已建置完善管理規範，並將於6日召開學校午餐輔導委員會，進一步強化異物通報流程與稽查機制。

教育處長徐嬿立說明，目前學校午餐資訊已全面公開透明，家長可透過「校園食材登錄平臺」隨時查閱每日供餐內容，包括食材來源、菜色資訊及供應商資料等完整資訊。

在監督機制方面，市府已於2024年成立府級午餐輔導會，成員涵蓋家長代表、食安專家、學校代表及相關局處人員，每年至少進行2次實地訪視。各校亦設有午餐供應委員會，其中家長代表比例達三分之一，共同參與午餐品質把關。

對於廠商管理，市府採嚴格規範，契約條款中違約記點金額為全國最高，記點達10點即暫停供餐，20點終止契約，重大違規可立即解約。2024年起更提供標準採購契約範本，並逐年修訂強化品質要求。稽查頻率已從每學年2次提升為每月不定期稽查，特別加強跨縣市團膳廠商查核。

在食安教育方面，市府自2024年起持續辦理HACCP衛生講習，今年規劃15場次訓練課程，針對廚工、營養師等相關人員加強培訓。同時結合政風單位成立「學校午餐食安廉政平台」，強化法治觀念。

教育處強調，針對近期外縣市團膳異物事件，除現有管理措施外，將透過6日召開的輔導會議，研議更精進的應對策略，持續提升供餐品質，確保師生用餐安全。