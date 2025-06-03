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呂秋遠孩生母直播對決！律師列時間軸「讓大家看熱鬧而已」

記者周亭瑋／綜合報導

知名律師兼網紅呂秋遠私生子風波持續延燒，小孩生母林沄蓁律師直播公開來龍去脈，更強調此舉是為了「阻止他繼續招搖撞騙」。然而，律師林智群卻不以為然，質疑道「雙方都是律師，卻連基本的友善父母都做不到？」

 ▲▼呂秋遠公布生母害失業　林女哭著直播曝交往始末：要站出來阻止他。（圖／翻攝作家H臉書）

▲林女哭著直播，透露交往始末。（圖／翻攝自臉書／作家H）

林智群在臉書直言，「其實林律師在端午節時公開全部對話內容後，應見好就收，現在又直播講一些有的沒的，只是讓大家看熱鬧而已。」同時，他也整理出時間軸，如下：

2023年3月：林律師到職

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2023年3月：陸續有曖昧對話（老闆很有問題，但妳也是，妳是來實習的，還是來談戀愛的？）

2023年6月22日：發生性關係

2023年7月10日：發現懷孕，告知男生

他忍不住問道，「交往三個月都不見得有感情了，怎麼會覺得可以幫對方生小孩？或覺得生小孩可以綁住對方？他對妳都不見得有感情了，妳怎麼會覺得對方一定會對小孩有感情？」

▲▼ 。（圖／翻攝自呂秋遠FB）

▲呂秋遠反咬，整起事件的起因是「生母勾引他」。（圖／翻攝自臉書／呂秋遠）

林智群認為，既然男方已經認領，願意支付扶養費，「案子也如妳所願曝光，男生也被妳打擊到（他活該），事情也該告一段落了吧？就算是男生在端午節前夕放文章帶風向，暗示是妳貼上去的，公布全部對話內容後，事情也該結束了吧？現在還上直播糾纏不清，妳不是20歲，雙方都成年人了，遊戲規則是不勉強彼此，有些事情，即使勉強了，也求不來。」

對此，網友們紛紛回應，「同為女性，我不同情她，最可憐的還是孩子」、「這鬼故事最扯的就是雙方都是律師」、「她直播讓大家不只看熱鬧，更讓大家發現，原來呂律師委屈了，我好同情他，本來就只想約個炮而已，竟然當了老爸」、「女方的處理方式，不太像是一個正式律師的做法，讓人有點驚訝」、「不能同意更多，除非他們想讓我們繼續看戲」。

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