搭高鐵遇89猴！她曝2亂象怒喊「不要來亂」　一票嘆：應該拒載

▲女子搭高鐵商務車廂時，被2位8+9影響搭車品質，引發熱議。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

「猴子如果不能遵守人的規則就不要來亂！」一名女網友抱怨，指自己最近搭乘高鐵商務車廂南下，一上車就看到「89猴」大聲播放影片，還擅自更換座位，遭工作人員制止後，竟謊稱該座位是朋友的，直到1名阿姨上車，發現自己的座位被占，屁孩甚至翹著腳指使說「跟妳換座位」，囂張行徑讓她看了相當傻眼。

原PO在Dcard以「高鐵商務車廂亂坐位置？？」為題發文，表示自己日前搭乘高鐵商務車廂南下，「一上車就聽到89猴看影片放出聲音，工作人員有制止他，也發現猴子擅自換位置去跟朋友坐，但沒有制止？？？猴子還騙工作人員那是他朋友，等等就上車了」。

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原PO提到，列車抵達新竹站後，有位阿姨上車，「89就翹著腳指使阿姨說，跟妳換座位（比旁邊）。誰知道他的位置是不是真的是那邊，現在都不用先詢問，先坐了再叫人去坐自己位置？阿姨可能也看到是89就不敢出聲。猴子如果不能遵守人的規則就不要來亂」。

話題引發討論，網友紛紛留言「高鐵應該拒載89的」、「原本不坐台鐵是因為外籍勞工太多，現在不坐高鐵是因為+9太多」、「這種89不用看也知道不是搞八大，就是賣精品之類的，再爛一點甚至可能是詐騙」、「我也遇過一次從桃園南下台南，瞎妹說要跟我換位置」、「我朋友上次也有遇到89猴，他們一直吱吱叫後來直接報警了」。

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