端午連假驚見「女友與哥哥全裸躺床」！男子崩潰：她以為是我

▲女友竟與原PO的親哥哥裸體躺在同一張床上。示意圖。（翻攝自Pexels）

圖文／鏡週刊

宛如八點檔劇情竟真實上演！一名男網友崩潰表示，女友到家中聚會過夜，怎料，隔日卻驚見女友與親哥哥裸體躺在同一張床上。文章一曝光，讓大票網友驚呼，「好狗血的劇情喔！」

一名男網友在Dcard以「女友跟我哥上床了」為標題發文，表示端午連假女友到他家過夜，因為家中房間不夠，平時跟他同一間房間的哥哥，改去跟妹妹睡，而他則與女友睡同一間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，當天大家在家中唱歌喝酒，而他因為喝開了最後在沙發上睡著，卻沒想到隔天進去房間，竟發現哥哥跟女友裸體躺在同一張床上。原PO表示哥哥解釋「習慣性的回房間」，且從頭到尾都沒醒過，對於昨天的事完全沒印象；女友則認錯人，「她以為是我」。

原PO崩潰表示，雖知道他們都不是故意，但仍直呼「這個女友還能要嗎？」並表示朋友聞訊後，都聽得瞠目結舌，「他們一直跟我道歉，講真的我也不想怪他們，可是覺得有點髒」，文末也強調故事劇情不是創作，是真實故事。

貼文一曝光，隨即掀起大票網友討論，「我玩約跑這麼多年，約網友、約學妹、約同事⋯還沒體驗/聽過這種約跑的劇情」、「這我看過你女友是不是叫小蚊」、「醉到沒意識是不可能%%%的，要不就是他們真的醉到沒%，要不就是他們騙你，你信哪個？」「喝到爛醉根本沒辦法硬多久吧，你也信喔」；但也有網友認為「怎麼看都像創」、「可憐反串仔，沒人關注只能靠熱門文章覺得自己還有人要理」。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

呂秋遠公開私訊內容喊被勾引 疑生母回擊：藉老師身分掌握「性鑰匙」

自爆「國三獻初夜」想試約砲 捲富商小三疑雲Dora昔大尺度談性事被挖

男泰國旅遊買春前「摸下體」驗貨 正妹不爽被退貨K爆恩客頭