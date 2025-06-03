台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她：很努力

▲很多啦啦隊女孩都非常受歡迎。圖為2023年世界棒球經典賽「經典女孩」。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近期傳出啦啦隊女孩介入他人婚姻的緋聞，引起許多人關注。就有網友好奇拋問，大家覺得台籍的啦啦隊女孩中，有誰是清流呢？作為粉絲，如果看到喜歡的人被爆出「讓人毀三觀」的事情，也很難再追下去了。貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「有啦啦隊真正清流女孩推推嗎」為標題發文，提到最近爆出啦啦隊女孩當小三、墮胎的消息，由於他有個朋友是「疑似是當事人」的粉絲，所以得知後實在很心碎。

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原PO認為，如果有在追星，看到自己喜歡的偶像、明星等被爆出「讓人毀三觀」的事情，真的也很難再追下去。因此他就想知道，大家覺得台籍的啦啦隊女孩中，誰是真正的清流？

▲許多網友都點名峮峮。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

貼文底下，被最多人按愛心、最熱門的留言內容是「峮峮」，顯然有許多人都認同。不少人都表示，「她自己也很努力，飢餓遊戲節目表現跟之前比差很多」、「峮峮真的可以！統一獅迷最愛的啦啦隊是峮」、「唯一喜歡的就她，沒別人」、「台灣峮峮、韓國李多慧」、「峮峮跟凱蒂給過嗎」。

還有網友回應，「我喵迷，這邊推薦幾個統一獅裡面我個人很喜歡、不太會養那種戀愛粉、跳應援超級認真的啦啦隊：侯芳、YUKI、JOY」、「瑟七是台籍啦啦隊裡面我最喜歡的」、「台灣的沒有研究，韓國的話我超級推邊荷律，可愛、活潑、親民、療癒、善良、努力、很真 」、「本土那一定是一粒和少鹽」、「就安分守己的很多都紅不起來啊」。