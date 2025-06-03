男友又帥又上進！她見未來公婆後秒分手：這婚結了跟下地獄沒兩樣

▲原PO因不滿意男友的原生家庭而提分手。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

有些人步入婚姻前會考慮另一半原生家庭的經濟狀況。就有一名女網友分享，男友帥氣又有上進心，條件非常優秀，但原生家庭經濟拮据，不但男友母親暗示工作可以由女方接手，父親甚至負債且2人已經離婚，婚後恐無後援，買房頭期款也需自理，儘管男友本人完美，她仍因糟糕的家庭背景選擇分手，認為這種婚姻「跟下地獄沒兩樣」。貼文曝光後也隨即引發網友論戰！

該名女網友在Dcard以「前男友上進對我又好 但我不喜歡他的家人 所以分手了」為題發文，透露前男友是個近乎完美的伴侶，性格穩重大方，工作勤奮上進，下班後還會去健身和進修，外表清秀帥氣，交往時充滿戀愛感，完全看不出他出身於經濟拮据的家庭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到第一次去男友家拜訪，她才發現對方家境比想像中艱難。她也慶幸男友家至少擁有自己的房子，否則可能會當場提出分手。她續稱，男友母親從事一份相當辛苦且難以找到幫手的工作，初次見面時甚至開玩笑詢問女網友的職業，以及是否有意願到她的小店工作，這個問題讓女網友立即警覺，若將來結婚，這份工作很可能會落到他們身上，而這完全不在她的規劃中。

至於男友的父親，雖然自稱從事業務工作，但給人的氣場十分怪異，在家庭中似乎地位很低。後來她才得知，男友父親背負債務，多年前母親為了避開風險已辦理離婚。此外，男友非常喜歡小孩，堅持婚後至少要有一個孩子，但討論後發現他們幾乎得不到什麼實質支援，頂多偶爾有人幫忙照看孩子。關於買房，男友也表示因父母太過辛苦，不願再向他們索取頭期款。

綜合這些因素，女網友雖然認為男友本身很優秀，但對與他步入婚姻卻步了。1個月前兩人已經分手，雙方都感到難過，但她認為若勉強步入婚姻，「跟下地獄沒什麼區別」。最後她也詢問其他網友，是否也有人因為不滿意伴侶的原生家庭而選擇分手？還是即使預見可能的麻煩，仍然會大腿捏著去結婚。

貼文曝光也引發網友熱議，許多人贊同原PO，「婚姻是女人的第二次投胎，原生家庭不夠好，選擇離開是正確的」、「完全沒問題，不用有愧疚感，要怪怪他老爸老媽不知道在衝三小，今天如果有女生來我家看到我家人之後要跟我分手，我可能還會附和她：嗯其實我也蠻想走的」、「原生家庭的問題都不能解決，還想生小孩？明顯有不會做決策、被父母左右決定、獨立性不足的問題，只能說這男的被分是活該」、「還好你分手了，也確實這個決定對你是對的」、「身為已婚人士告訴你，對方家庭很重要，一定會影響你們的生活。」

但也有網友認為，「不是啊，頭期款父母本來就沒義務幫忙吧！」「我並不覺得他家很雷！爸爸的負債也是爸爸自己承擔，不是嗎？繼承媽媽的事業，你不想參與也可以先聲明溝通！」「男友很誠實，讓妳先知道原生家庭狀況；妳只是不夠愛而已」、「看不出來哪裡地獄。他爸媽不能帶，那你父母呢？都不能就請保母，沒有頭期款就自己籌」、「原本以為是男友父母人品問題，結果看下來人品有問題的是妳，到底憑什麼人家父母要幫妳付頭期款啊？」

延伸閱讀

▸ 夫妻亂坐高鐵商務車廂對號座 他秒檢舉：掏錢啊

▸ 赴日旅遊幫親戚代購！他扛重物逛街 回程赫見「行李24.5公斤」傻眼

▸ 原始連結