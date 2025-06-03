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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美點名藍白勿擋國防預算　綠：在野應表態是否支持1500億韌性預算

▲▼民進黨發言人韓瑩、吳崢。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人韓瑩、吳崢。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

美方上周向台灣在野黨喊話，希望不要阻擋民進黨政府將國防預算拉高國內生產毛額（GDP）3%的努力，「這不是政黨問題，而是生存問題」，國民黨及民眾黨隨即聲稱支持台灣國防。然而，在野黨仍主張刪除「強化國土安全韌性」1500億預算。對此，民進黨今（3日）表示，面對中共灰色地帶侵擾頻傳，海巡急需充足預算來完善熱顯像儀及水空偵蒐無人載具等更先進裝備捍衛海疆，因此行政院已提出1500億強化國土安全韌性預算，請國民黨與民眾黨說清楚支持與否，讓全民檢驗。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今召開「特別條例強化國土安全，就是藍白擋預算！」記者會，韓瑩表示，中國針對台灣的灰色地帶侵擾時有所聞，但近日頻率明顯增多，今年520就職周年前後一周，就有四起中國人非法登台，測試邊境的應變能力。據海巡統計，截至5/17，今年發生偷渡案5件、38人，其中當場查獲4件、36人。中國藉由不斷試探我國海巡底線，強化灰色侵擾施壓，面對中國層出不窮的偷渡手法，海巡急需新型偵蒐雷達、設備來進行有效搜索，防止更多偷渡案發生。

韓瑩更表示，資安也是我國的國安。中國權宜輪不斷破壞我國的海底電纜，目的是為了讓台灣在遭封鎖之時，無法透過海底電纜進行對外聯繫。今年截至目前為止，共有疑似四起破壞案例；其中今年二月，台澎3號電纜遭到中國權宜輪以Z字型移動勾斷，經海巡即時登檢扣留後，檢方首次針對海底電纜破壞提起公訴。

韓瑩說，台灣未來將面臨的處境與挑戰，相信國人皆已看得非常清楚，呼籲社會大眾支持國土安全防衛韌性1500億預算，不應向國際社會釋放錯誤訊號，顯示台灣缺乏自我防衛能力及決心。中國正以全方位、不斷推陳出新的手法進行灰色地帶侵擾，一步步試探台灣的海巡與防衛能力；如果台灣缺少國土安全韌性及國防預算的支持，將無法強化未來的自我防衛能力，也難以有力面對未來挑戰。

吳崢表示，上周在新加坡舉行的「香格里拉對話」，美國國防部長赫格塞斯明確強調中國對台灣的軍事行動可能迫在眉睫，顯示國際社會高度關切台灣如何強化自我防衛能力、充實國防，也都認知到台灣安全對世界無比重要，甚至日前美國眾議院召開聽證會，會中報告直指中國若侵犯台灣造成台海風險，全球經濟的GDP可能逆成長超過10%以上。

吳崢指出，當國際高度關注台灣國防能否得到足夠支持，藍白兩黨雖宣稱會支持國防預算、不會亂砍經費，但面對行政院所提出的4100億元特別條例預算草案，其中有關國土安全韌性1500億元，至今在野黨仍未表態支持其中相關的國防、海巡預算。

吳崢指出，面對國際質疑藍白砍國防預算，國民黨國際部主任黃介正宣稱「國民黨無疑堅定支持增加國防預算」；而民眾黨主席黃國昌也聲稱「沒收到行政部門提案，勿放話、炒作」。對此，吳崢重申，行政院已將4100億特別條例草案提出至立法院，其中的1500億強化國土安全韌性，包括國軍基礎設施、庫儲設施或海巡建置全島熱顯像儀、無人機載具等強化措施，要求國民黨及民眾黨明確表態是否支持這1500億的國土安全預算，拿出具體行動支持。

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