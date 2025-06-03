有收到入民眾黨邀請？　陳椒華否認：扮演好NGO角色

▲民眾黨團召開「無照狂燒黑煤，誰在謀殺人民健康」記者會，前時代力量主席陳椒華也出席。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立法院黨團今（3日）召開「無照狂燒黑煤，誰在謀殺人民健康」記者會，爆料高雄興達電廠3、4號機組以及中火也有5部機組在操作許可證過期後仍「無照啟用」。同時邀請到監督施政聯盟召集人陳椒華、甫宣布加入民眾黨的彰化縣議員吳韋達出席，引發關注。針對是否收到入黨邀請？陳椒華笑著否認，強調現在在NGO就是扮演好自己的角色。

民眾黨團指出，台灣邁入非核家園後，為補發電缺口，不只高雄興達電廠3、4號機組，中火也有五部機組被抓包在操作許可證早已過期的情況下「無照啟用」，火力全開狀況下，嚴重荼毒台灣人民身體健康。

民眾黨團發現，《空氣污染防制法》條例開後門，讓固定污染源可藉由地方政府審核許可證的空窗期，無照燒煤製造空氣汙染，謀殺人民健康。民眾黨團將提案修法堵住後門，要求台電與地方政府依法行政，還台灣人健康的肺與純淨天空。

陳椒華指出，《空污法》第30條在2018年修惡後，她擔任立委時，時代力量有提出空污法的修法版本，把修惡的狀況修回去，不能在沒有許可證、生煤許可的狀況下仍可啟用。但是很遺憾，在民進黨過半情況下，連排入委員會審議都沒有。

陳椒華說，今天看到地方政府在這樣的惡法之下，沒有權力、也沒有辦法減污減排，所以今天希望在野黨能團結，感謝民眾黨提出《空污法》修法版本，避免在沒有許可證、生煤許可的狀況下運轉燃燒發電。

針對是否有收到入黨邀請？陳椒華笑說，「沒有啦、沒有」，之前已經都表達過了，現在在NGO就是扮演好自己的角色，像今天空污法修法就是請民眾黨支持，也很快他們有修法版本，「我們非常感謝，所以記者會一定要出席，尤其我住在台南，南部的污染最嚴重」。