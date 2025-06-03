賴苡任怨一度失聯、黨沒給資源　朱立倫：遇到困境的不只有台北

▲朱立倫陪同國民黨立委林德福掃街拜票。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

「雙吳」罷免二階連署進入倒數，罷免吳思瑤「地動刪瑤」召集人賴苡任今（3日）接受專訪時透露，除了更換領銜人危機，目前還差6千份才到門檻，被約談後加上北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押，就與國民黨中央一度失聯，只能靠地方議員協助陸戰。國民黨主席朱立倫對此回應，遇到困境不只有台北市，在最後關頭，大家還是一起努力。

罷免民進黨立委吳思瑤案領銜人張克晉日前宣布退出該職，並批黨中央誤判情勢，沒有保護好黨內同志，賴苡任又稱一度與黨中央失聯，朱立倫說，最後關頭大家要一起努力，有關罷綠委方面，每一位都受到最嚴峻的司法挑戰，國民黨100多位黨工被約談、10幾位被收押。

朱立倫指出，民進黨鋪天蓋地就是不讓國民黨有任何的罷綠委作為，甚至連行政機關的查核都會被收押、法辦，「意思是它有兩組的人」，一組是透過司法力量，不讓罷綠進場；第二就是中選會，中選會透過主導力量，讓罷綠絕不會成功。

朱立倫強調，全台灣從南到北，從北到南，國民黨遇到的困境不是只有在台北市，各地很多領銜人收押了，沒領銜人怎麼送件，連送件機會都沒有，以罷免原住民立委陳瑩、伍麗華為例，因為領銜人根本被押起來了到底怎麼送？這種情況下，嚴峻挑戰遠超各地，大家都是在最困難情況；但他還是要很感謝很多人不畏寒蟬效應、司法打壓、中選會偏頗，還願意加油努力，「我們最後還是要全力以赴。」