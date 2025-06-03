習近平授權「與美談判來硬的」　恐要求購買管制晶片

▲美國財政部長貝森特（左）、中國國務院副總理何立峰（右）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美中互控違反日內瓦貿易協議，原本緩和的貿易戰再度一觸即發。《華爾街日報》報導，中國新任貿易談判代表何立峰準備採取強硬立場，他是習近平的經濟守門人，並且收到來自習近平的授權，那就是「中國不會迎合美國」，甚至可能要求購買目前正遭受出口管制的晶片。

自從日內瓦談判以來，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）一直暗示，川普第1任期與中國達成的「第一階段」貿易協議，也將成為未來與北京談判的典範。

不過，曾與北京官員諮詢的內幕人士指出，當年協議要求中國大幅增加購買美國商品與服務，但除了降低關稅之外，對美國幾乎沒有任何要求，因此並不受到習近平認可，在中國國內甚至被視為現代版的「不平等條約」。

時隔5年，何立峰處於美中貿易談判風暴核心，並且已經清楚表明，中國在這場貿易戰的策略，與川普第1任期的時候完全不同。

▲美媒指出，何立峰已經獲得習近平授權，對美談判立場強硬。（圖／路透）



不如當年領導談判的劉鶴，何立峰堅定捍衛北京的產業政策，沒興趣遏制生產過剩的問題。與西方官員及高層主管開會討論中國廉價商品湧入全球市場的擔憂時，他宣稱中國出口低成本優質產品，對世界而言是正向的事，而非一種問題。

何立峰很清楚中國需要提振國內消費，但經濟學家指出，他領軍提倡的一些政策，例如對家電及智慧型手機提供「舊換新」現金補貼，卻收效甚微。

與北京官員諮詢過的知情人士透露，與川普貿易團隊恢復談判後，何立峰的主要目標，是讓美國在日內瓦達成的關稅減免成為永久性措施。為此，北京預期向川普團隊提議購買更多美國農產品及能源等，並在美國進行更多製造業的投資。

接下來，何立峰與其團隊也將在談判中主張，中國應該被允許購買他們真正需要的商品，例如現在遭到美國出口管制的晶片及其他科技產品。

▲時隔多年，川普與習近平再度在貿易問題上交鋒。（圖／路透）



前美國助理貿易代表巴赫（Daniel Bahar）在川普第1任期曾經參與對中談判，目前則在華府「石溪全球顧問公司」（Rock Creek Global Advisors）擔任常務董事，「你可以看到，他們希望從日內瓦談判中獲得互惠待遇。我預期中國會繼續推動這件事。」

市場經濟研究公司「龍洲經訊」（Gavekal Dragonomics）創辦合夥人兼研究主管克爾伯（Arthur Kroeber）表示，「自從第1次貿易戰以來，中國的底線已經上升很多。任何談判都需要美國給中國一些中國想要的東西，而不只是一份要求清單。」