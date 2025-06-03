　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營共諜案「賴蕭行程、個資外洩」　總統府：背棄國家都應受制裁

▲▼賴清德、蕭美琴20日就任中華民國正副總統，日韓皆派遣人員出席。（圖／路透）

▲賴清德、蕭美琴。（資料照／路透）

政治中心／台北報導

檢調偵辦綠營幕僚共諜案，查出前民進黨資深黨工黃取榮在10多年前，赴中國廣州暨南大學求學時便遭鎖定，後來被吸收淪為共諜；近年透過民進黨民主學院前副主任邱世元，滲透總統府前諮議吳尚雨及吳釗燮前祕書何仁傑。對此，總統府發言人郭雅慧3日表示，任何人無論黨派背景，只要涉犯背棄國家，配合境外敵對勢力，做出傷害全民的罪行，都應受到國家最嚴厲制裁，這是總統府不變的立場。

本次共諜案的全案核心人物，正是前民進黨資深黨工黃取榮。他在10多年前，赴中國廣州暨南大學求學時便遭鎖定，後來被吸收淪為共諜，近年來透過民進黨民主學院前副主任邱世元，滲透總統府前諮議吳尚雨及吳釗燮前祕書何仁傑。

媒體報導指出，黃取榮等人的手機裡，發現一款由中國研發特製的加密APP，他藉此APP與中國聯絡，並傳機密檔案。在內容方面，包括賴清德在副總統任內，出訪巴拉圭時下榻飯店及行程全，以及現任副總統蕭美琴的手機號碼及相關通訊錄等個資也外洩。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，基於權力分立及對司法權的尊重，不會對司法偵辦中的個案進行評論。惟任何人無論黨派背景，只要涉犯背棄國家，配合境外敵對勢力，做出傷害全民的罪行，都應受到國家最嚴厲制裁，這是總統府不變的立場。

郭雅慧強調，有鑒於中國對台滲透、統戰威脅日益嚴重，各項國安法制與國家韌性強化刻不容緩，期待不分朝野黨派全力支持，團結國人抵抗分化，共同因應來自威權的威脅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 5127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「9車牌」最不受歡迎　調查出爐
Mini變廢鐵！電桿慘遭撞斷　39歲男酒測衝出1.05
快訊／桌協常務理事大反擊！列7點聲明
兒子刷350萬！　爸爸幫繳卡費被揪出
快訊／葉丙成駁斥圖利　發4點聲明
快訊／雨區移到中部！大雷雨轟2縣市　持續1小時
八點檔女星2歲女燒39度送醫！她轟「急診亂七八糟」遭炎上
獨／基隆-石垣島渡輪「比2千元貴」！總經理曝房型、去回程時間
快訊／中山區民宅命案　兄弟雙亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

Google移除中華電信信任憑證　藍委要政府快補救「國家資安危機」

共諜APP外洩賴清德行程　民進黨強化內部機制：新進黨工須背景調查

綠營共諜案「賴蕭行程、個資外洩」　總統府：背棄國家都應受制裁

共諜APP洩密賴清德出訪行程　綠委認駭人聽聞：國安法案一定要修

賴苡任怨一度失聯、黨沒給資源　朱立倫：遇到困境的不只有台北

北捷遊憩公司徵才　總經理月薪上看17萬、全年最高4.4個月獎金

林昶佐派駐芬蘭考量？　外交部看重「人權外交」推價值外交

有收到入民眾黨邀請？　陳椒華否認：扮演好NGO角色

快訊／保險法修法三讀　百萬張保單強制執行有望解套

波蘭新總統曾轟烏克蘭！影響台灣援助？　外交部：持續協助重建

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

【新台幣冷知識】鈔票上的動物棲地海拔竟跟幣值有關係！

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

Google移除中華電信信任憑證　藍委要政府快補救「國家資安危機」

共諜APP外洩賴清德行程　民進黨強化內部機制：新進黨工須背景調查

綠營共諜案「賴蕭行程、個資外洩」　總統府：背棄國家都應受制裁

共諜APP洩密賴清德出訪行程　綠委認駭人聽聞：國安法案一定要修

賴苡任怨一度失聯、黨沒給資源　朱立倫：遇到困境的不只有台北

北捷遊憩公司徵才　總經理月薪上看17萬、全年最高4.4個月獎金

林昶佐派駐芬蘭考量？　外交部看重「人權外交」推價值外交

有收到入民眾黨邀請？　陳椒華否認：扮演好NGO角色

快訊／保險法修法三讀　百萬張保單強制執行有望解套

波蘭新總統曾轟烏克蘭！影響台灣援助？　外交部：持續協助重建

Google移除中華電信信任憑證　藍委要政府快補救「國家資安危機」

翻轉偏鄉、走讀社區、啟發探索　台南24師鐸獎英雄獲肯定

京都連鎖拉麵「魁力屋」將登台　第一家落腳台南

大谷第23轟+高飛犧牲打平戰局　道奇牛棚失守延長賽輸給大都會

「包子妹」Grace長大了！　幫曹格手腕作畫…網激讚：原地刺青

華為Pura 80下周發表！全面搭載鴻蒙5

搭機遇義火山噴發！高空目睹「火山灰沖天」震撼1幕　乘客全嚇壞

新北「4處免費戲水樂園」6/14開玩！噴水、休園時間一圖看

快訊／教育部證實補助「愛自造者協會」　辦理AI素養爭霸賽

林宏恩接任移民署長　劉世芳期許：守護台灣多元共榮社會

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

政治熱門新聞

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

稱「臺灣尚勇」先的！惹怒統一獅迷　新北文化局晚間火速道歉

張克晉退罷瑤關鍵原因　竟是驚見已逝母簽連署　

快訊／保險法修法三讀　百萬張保單強制執行有望解套

北捷遊憩公司徵才　總經理月薪上看17萬、全年最高4.4個月獎金

扯！吳思瑤罷免提議連署出大包　「被罷免人」竟不是吳思瑤

彰化縣議員宣布加入民眾黨　牽動藍綠版圖

台中超巨蛋落腳處　水湳經貿園區擊敗這5塊地

葉伊恬參賽權遭拔！陳其邁轟桌協

罷瑤連署書填錯　吳思瑤回應了

烏克蘭無人機新戰法　綠委警告1事

經國路也要改名！盧秀燕怒嗆：每天搞這些五四三

台灣42輛M1A2T在美國碼頭裝載上船！　空拍畫面曝光

高雄市長「挺賴接棒」！　賴瑞隆獲過半跨黨派里長支持

更多熱門

相關新聞

共諜APP洩密賴清德出訪行程　綠委認駭人聽聞：國安法案一定要修

共諜APP洩密賴清德出訪行程　綠委認駭人聽聞：國安法案一定要修

民進黨日前爆發多位黨工、助理涉入共諜案，民進黨中評會日前已開除5位涉案黨員邱世元、黃取榮、何仁傑、吳尚雨、盛礎纓。有媒體報導，黃等人使用中過特製的間諜APP，將機密資料、總統行程等訊息回傳至中國。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（3日）受訪時直呼駭人聽聞，甚至可能危及國家元首生命安全，為此，趕快來審國安法案，進行事前防範、事後重罰才能因應共諜，國安法制一定要修，藍白立委不要再擋。

快訊／保險法修法三讀　百萬張保單強制執行有望解套

快訊／保險法修法三讀　百萬張保單強制執行有望解套

傳藍估大罷免丟8席 　朱立倫：區域聯防拚到底

傳藍估大罷免丟8席 　朱立倫：區域聯防拚到底

藍推「2028無煤中火」　綠黨團曝數據：難道台中不歡迎台積電？

藍推「2028無煤中火」　綠黨團曝數據：難道台中不歡迎台積電？

罷團爆電話騷擾柯建銘　羅智強揭真相開嗆

罷團爆電話騷擾柯建銘　羅智強揭真相開嗆

關鍵字：

共諜案民進黨總統府高官牽連台灣政治

讀者迴響

熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

快訊／找到了！高中生遭浪捲失聯今尋獲已死亡

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

台灣啦啦隊女孩「誰是清流？」　一票點名她

總統府正妹憲兵尪竟是共諜！　照片曝光

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！

即／台南恐怖車禍3人受困　送醫搶救後不治

即／收押103天　市議員陳怡君狼狽畫面曝

台中人「免費遊泰」整團被賣！　活命女：在機場就被賣了

更多

最夯影音

更多

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面