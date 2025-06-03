綠營共諜案「賴蕭行程、個資外洩」　總統府：背棄國家都應受制裁

▲賴清德、蕭美琴。（資料照／路透）



政治中心／台北報導

檢調偵辦綠營幕僚共諜案，查出前民進黨資深黨工黃取榮在10多年前，赴中國廣州暨南大學求學時便遭鎖定，後來被吸收淪為共諜；近年透過民進黨民主學院前副主任邱世元，滲透總統府前諮議吳尚雨及吳釗燮前祕書何仁傑。對此，總統府發言人郭雅慧3日表示，任何人無論黨派背景，只要涉犯背棄國家，配合境外敵對勢力，做出傷害全民的罪行，都應受到國家最嚴厲制裁，這是總統府不變的立場。

本次共諜案的全案核心人物，正是前民進黨資深黨工黃取榮。他在10多年前，赴中國廣州暨南大學求學時便遭鎖定，後來被吸收淪為共諜，近年來透過民進黨民主學院前副主任邱世元，滲透總統府前諮議吳尚雨及吳釗燮前祕書何仁傑。

媒體報導指出，黃取榮等人的手機裡，發現一款由中國研發特製的加密APP，他藉此APP與中國聯絡，並傳機密檔案。在內容方面，包括賴清德在副總統任內，出訪巴拉圭時下榻飯店及行程全，以及現任副總統蕭美琴的手機號碼及相關通訊錄等個資也外洩。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，基於權力分立及對司法權的尊重，不會對司法偵辦中的個案進行評論。惟任何人無論黨派背景，只要涉犯背棄國家，配合境外敵對勢力，做出傷害全民的罪行，都應受到國家最嚴厲制裁，這是總統府不變的立場。

郭雅慧強調，有鑒於中國對台滲透、統戰威脅日益嚴重，各項國安法制與國家韌性強化刻不容緩，期待不分朝野黨派全力支持，團結國人抵抗分化，共同因應來自威權的威脅。