挺藍邀卓榮泰報告主權基金　黃國昌要求說明3重點

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德在520就職周年談話中，拋出要成立主權基金的想法，國民黨今（3日）將提案表決，邀請行政院長卓榮泰進行主權基金專案報告。對此，民眾黨團總召黃國昌說，「民眾黨團贊成」，並要卓榮泰做三點說明：第一，錢從什麼地方來？第二，主權基金由誰管理？第三，主權基金如何進行有效的國會監督跟公眾監督？

▲立法院民眾黨團總召黃國昌、副總召張啟楷。（圖／記者湯興漢攝）



「針對邀請卓榮泰院長來立法院進行主權基金的報告，民眾黨團贊成。」黃國昌說，重要的事情茲事體大，行政院長到立法院進行專案報告說清楚講明白，第一，錢從什麼地方來？第二，主權基金由誰管理？第三，主權基金如何進行有效的國會監督跟公眾監督？我強調的不僅是立法院監督，還有公眾監督，因為這是所有台灣人的錢。

黃國昌以國發基金為例，當初國發基金怎麼被胡搞瞎搞、出了多少弊案？結果出了這些弊案後，負責基金管理的國發會主委竟說「我們很倒霉」，這麼無恥的話都講得出來，是你們倒霉還是台灣人倒霉？

黃國昌直言，當初誰決定把納稅人的錢丟給這些垃圾廠商，一手喊抗中保台、一手把台灣人的錢搞到中國去胡搞瞎搞，最後人民受害、股票變壁紙，面對立委的監督說他們很倒霉，這種無恥的話都講得出來。

「從過去國發基金的運作引以為戒。」黃國昌說，對於主權基金的設立，在方向上民眾黨團雖然是支持，但是剛剛所講的那三個重點，錢從哪裡來、由誰來經營管理、怎麼促成有效的國會監督跟公眾監督，「這三個事情，行政院長卓榮泰當然應該到立法院說清楚講明白」。