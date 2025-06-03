實境秀爆紅！女星「遭連開4槍」一屍2命　兇手是大26歲前男友

▲ 蒂奧多拉遭前男友射殺。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

羅馬尼亞23歲實境秀女星蒂奧多拉（Teodora Marcu）日前在首都布加勒斯特郊區遭前男友連開4槍，當場身亡。當時她和年幼女兒及表妹一同外出，腹中還有懷了26周的寶寶，預計生下男嬰，最終一屍2命。

根據《每日郵報》，兇嫌為49歲計程車司機羅伯特（Robert Lupu），也是蒂奧多拉的前男友。案發的5月31日晚間約7時，他尾隨蒂奧多拉並近距離連開4槍，擊中她的胸部與腹部。

監視畫面可見一名身穿黑衣的男性接近受害者與女兒，傳出槍響後一名女性急忙將女童帶離。有目擊者試圖為蒂奧多拉急救，但她送醫後仍宣告不治。案發後警方在附近住宅區找到羅伯特，但當員警包圍他時，他當場持另一把槍自盡。

調查指出，兇嫌與死者年齡相差26歲，兩人的關係始於蒂奧多拉年僅14歲時。蒂奧多拉曾在2021年申請保護令，2022年因羅馬尼亞版《愛情島》（Love Island）實境秀爆紅，在節目中也坦言對方糾纏不休，令她「活在恐懼中」。她與現任伴侶亞歷克斯（Alex Marcu）相處甜蜜，羅伯特得知她懷孕時甚至曾威脅「割開她的肚子」。

警方說明，案發當下接獲報案稱一名女子遭男子以武器攻擊，警方與救護人員趕抵後將傷者送醫，但未能挽救其性命。羅伯特身上查獲2把致命武器，已由警方沒收，全案目前仍在調查中。