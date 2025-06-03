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快訊／高雄驚爆情殺案！2男起口角　1人遭刺一刀斃命

▲▼苓雅分局外觀 。（圖／記者陳宏瑞攝）

苓雅分局轄區發生情殺案件 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅區文武三街今天（3日）上午發生一起命案！一名男子前往朋友家，雙方在聊天過程當中，疑似因為另外一名女子，雙方起了口角，最後朋友用刀將他刺傷，男子當場沒有呼吸心跳，送往醫院搶救不治。詳細案情，警方還在釐清偵辦當中。

據了解，雙方是因為感情糾紛才鬧出人命，犯嫌當場也受傷，警方獲報趕往之後逮捕犯嫌。至於詳細情況，警方還在釐清當中，初步以殺人罪偵辦。

據初步了解，這起案件發生在上午10點，當時26歲的許男找了2名友人，一同到20歲的王姓女子家中作客聊天。但屋內早已有另一派人馬，也就是24歲的李姓男子與23歲的吳姓男子在場。五男一女共處一室，沒想到喝了酒之後，雙方人馬爆發口角。

衝突過程中，吳男情緒失控，抓起屋內一把小型折疊刀就往許男身上捅，造成許男重傷，經送醫搶救後仍回天乏術。而王女見狀嚇得趕緊上前勸阻，卻被另一名李姓男子持刀割傷手部，當場濺血。行兇的吳男也在這場混亂中，將自己的手指弄斷，與王女雙雙被送醫治療，所幸兩人都沒有生命危險。

警方目前已將行兇的吳姓嫌犯及助陣的李姓嫌犯當場逮捕，後續將依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦，

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