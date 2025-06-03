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71歲婦騎錯單車還誤會遭竊　東港警「揪」監視器找到真相

▲陳姓婦人領回自己借來的腳踏車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲陳姓婦人領回自己借來的腳踏車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

71歲陳姓婦人日前至全聯商店買東西後發現腳踏車不翼而飛，四處尋找未果，著急向東港警分局林邊分駐所報案，警方受理後調閱監視器，竟發現是她誤騎l她人腳踏車在先，經警方協助，雙方解開誤會，各自領回愛車。

▲陳姓婦人領回自己借來的腳踏車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲蔡姓婦人領回自己的腳踏車 。

東港警分局林邊分駐所日前接獲報案，有一名陳姓婦人表示腳踏車被偷，請求警方協助；警方受理後調查，發現陳婦平日居住在北部，偶爾才回南部一趟，當晚因為想至全聯中心購物，身邊又無交通工具，遂向鄰居借了一台腳踏車代步；不料返家欲歸還腳踏車時，鄰居表示牽回來的腳踏車不是他們的。

而當天晚上，該腳踏車的主人—73歲蔡姓婦人從全聯購物出來後，苦尋不著自己的腳踏車，便報警處理，經員警調閱監視器才發現遭人騎走。

隔天一早，陳姓婦人至全聯中心欲查看監視器，警方到場協助之下，才釐清是陳婦誤騎蔡婦的腳踏車，後經林邊所員警釐清事實、還原真相，並將雙方的腳踏車物歸原主，單車烏龍失竊案圓滿落幕。

東港警分局呼籲，自行車為大眾常用通勤工具，無論是暫時或長時間停放在外，切記將自行車上鎖，以防遭有心人士覬覦，並提醒民眾勿貪圖一時方便而擅自騎(牽)走他人自行車，以免觸法。

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