母親節寵媽大作戰預備備！搭乘大眾運輸蒐集送禮靈感

▲母親節送禮免煩惱！大眾運輸沿線廣告給你滿滿寵媽idea。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

母親節即將到來，寵媽大作戰預備備！各大品牌傾力助攻，搭乘大眾運輸工具通勤之餘，還能沿途蒐集送禮靈感，讓媽媽有愛、有勁又有型。

▲舒適時尚！UNIQLO Bratop一件就GO。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

追求舒適時尚，春裝換季最強戰友UNIQLO Bratop罩杯式上衣是個好選擇！360° 支撐設計，讓媽媽自在出門、隨時出走，一件就GO。喜歡運動潮流，就穿2025春夏話題鞋款New Balance 1000及T500，在率性與仙氣優雅間切換，多變風格輕鬆駕馭。PORTER迎來25週年，經典NEW HEAT森林綠與限定RENEW系列包款，從街頭到城市日常，為穿搭再添質感。

▲New Balance 2025春夏話題鞋款展現多變魅力。

▲從街頭到日常，PORTER為穿搭再添質感。

閃耀媽咪看這裡！日本婚戒品牌I-PRIMO，母親節預購優惠登場，日系工藝的細緻與愛一起打包，不只情侶專屬，寵媽一樣超可以。銀座白石有中職球星aka「國民老公」陳傑憲擔任EXELCO DIAMOND首位代言人，展現「True Love, True Diamond」品牌精神，獻給媽媽最真摯的愛。

▲I-PRIMO不只情侶專屬，寵媽一樣超可以。

▲「國民老公」陳傑憲擔任EXELCO DIAMOND首位代言人。

健康美麗也沒缺席！不怕歲月催、不讓乾紋追，OZIO蜂王乳凝露高齡奇肌，讓水嫩光采停留，守護媽咪肌膚。還有醫美保養療程絕對是近幾年送禮大勢，藝群醫美將亮眼廣告帶進台北車站轉乘要道，傳遞細膩關懷與用心，送進漂亮媽咪心坎裡。

▲OZIO蜂王乳凝露高齡奇肌，守護媽媽美顏。

▲藝群醫美保養療程，傳遞細膩關懷與用心。

台北車站轉乘發現新亮點，南港LaLaport 正式開幕，雙線直通一站式滿足所有心願，不妨帶上媽咪來趟購物之旅。忠孝復興轉乘手扶梯，則被客家電視年度戲劇「星空下的黑潮島嶼」深藍色巨幅廣告包圍，真實史實改編搭配電影級畫面，在家追劇就看它。想熱血一下？別錯過四年一次的國際賽事—2025雙北世界壯年運動會5月17開幕，萌萌吉祥物「壯寶」搶先亮相，在北捷、桃捷和高鐵都能看到它的身影！

▲南港LaLaport開幕，雙線直通一站式滿足。

▲客家電視年度戲劇「星空下的黑潮島嶼」追劇優選。

▲▼2025雙北世界壯年運動會吉祥物「壯寶」現身北捷、桃捷和高鐵。

品茗靜思也有新意，循著茶香漫步市政府站，原萃霸氣包區，用雲霧工法打造沉浸式茶境，從踏上車廂那一刻起，彷彿被清新茶意包圍、備感療癒，連吳青峰都淪陷其中。不只站內有看頭，站外也有噱頭！風鈴搖曳、草蓆鋪地，茶裏王把忠孝敦化站外候車亭變身為茶亭，等車同時沁入一口玉露並遠眺富士山，暑氣也悄悄散去。

▲品茗靜思有新意！原萃打造沉浸式茶境。

▲遠眺富士山！茶裏王把候車亭變小涼亭。

母親節送禮免煩惱！大眾運輸沿線廣告給你滿滿idea，幫你輕鬆寵媽不手軟。