球員卡造型挺猿一日套票精裝版　5／14限量特惠開賣

▲球員卡造型挺猿一日套票精裝版，限量特惠開賣。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司12日表示，配合今年球季開打發行「挺猿一日票」，5月14日起更將推出挺猿一日套票精裝版，讓旅客及球迷能夠一次獲得陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威等4名樂天桃猿隊12強棒球賽球星的球員卡造型限量特惠套票，值得收藏，要買要快！

桃捷指出，今年挺猿一日票是以球員卡為概念推出全新版面，製作了陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威等4位帥氣球星的版面，從今年3月25日販售以來深獲好評，許多旅客及球迷也反映希望能夠發行套票組合，因此桃捷公司持續與樂天桃猿球團合作，本次推出只有限量400套的挺猿一日套票精裝禮盒，每套含4張球員造型的票卡，原價1,280元，特價只要888元，現省392元，並含盒裝，深具質感。精裝套票在機場捷運全線車站（A20除外）販售。

精裝套票的盒裝造型是以今年樂天桃猿隊的年度口號「NONSTOP全猿猛進」及球隊主視覺來進行設計，讓球迷搭桃捷來看球，為桃猿主場應援，大家一起集氣，期待樂天桃猿隊能夠以「全猿猛進」及「NONSTOP」的精神，奪得今年賽季總冠軍。

一日票限搭乘機場捷運，自啟用後到當日營運結束前可不限區間、不限次數、不限車種搭乘使用，不論是安排機捷周邊景點的出遊小旅行，或是看球當日的往返行程，能夠省荷包並可收藏。