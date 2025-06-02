桃捷庫存備品嚴重不足？　市議員余信憲要求供應中心發揮功能

▲市議員余信憲質疑桃捷庫存備品嚴重不足？（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市議員余信憲2日於市議會總質詢，質疑桃園捷運公司供應中心運作不佳，形同虛設，庫存備品嚴重不足，多項重要零件備品如列車天線、特殊保養用油完全缺貨，維修人員為確保行車安全還得自費購買。余信憲要求桃捷

供應中心儘速發揮功能，年底前補足備品及補償自費者。

有關桃捷公司供應中心成立目的，桃捷公司總經理莊英震表示，成立供應中心的主要目標，在於建立統一的採購契約範本，導入標準化作業流程，涵蓋備標、招標與履約等各階段。此舉可使公司同仁在執行採購業務時，能正確適用《政府採購法》相關規定，降低誤用風險，並提升整體採購效率與法遵性。

此外，供應中心亦全面檢視並優化物料採購流程，強化庫存管理機制，落實成本控管，進一步提升資源運用效益，促進公司營運效率與穩定供應。

針對桃捷T113及T120列車大修專案及零件拆裝議題。桃捷公司莊總經理表示，目前每年皆有列車大修專案，至於物料供應問題，未發生因缺料導致列車未能出車之情況。公司已設立供應中心，導入耗材與關鍵備品的請購點與安全存量機制，當庫存低於標準即自動啟動補料程序。除一般性物料由供應中心統一採購外，現場特殊規格物品仍由維修人員實地丈量並辦理採購。