「挺猿彩繪列車」3／24首航　桃捷邀球迷和樂天女孩一起搭乘

▲桃捷公司邀請球迷一同開箱挺猿彩繪列車。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

12強棒球奪冠記憶猶新，晉級經典賽正賽熱情依舊，2025中華職棒賽季將在3月29日點燃戰火，桃猿樂天主場首場賽事在3月30日開打，桃捷公司和樂天球團推出多項挺猿活動，並推出精選12強桃猿球星一日票，邀請球迷和樂天桃猿隊一起「全猿猛進」！

桃捷公司19日表示，在2025賽季與樂天球團的合作項目更多元，首先在3月24日進行「挺猿彩繪列車」的首航開箱儀式。這次在12強表現優異的樂天桃猿球星陳冠宇、黃子鵬、林立、陳晨威4人，成為挺猿彩繪列車的亮點。為了響應「全猿猛進」，彩繪列車首航活動特別邀請50名球迷和樂天女孩溫妮、筠熹一起搭乘挺猿列車，從A22老街溪站開往A19桃園體育園區站，並在車站進行象徵球季開打的開球儀式。

參加首航儀式的球迷除了可以和樂天女孩一起搭乘首航列車外，活動過程中拍照打卡上傳社群，也可獲贈樂天聯名棒球1顆，想參加挺猿彩繪列車首航的球迷朋友，可在3月24日下午1時30分，到A22老街溪站的旅客詢問處集合。

全新球季桃捷公司除了提供挺猿彩繪列車之外，也針對12強表現傑出的4名樂天桃猿球員製作專屬桃捷一日票，並搭配樂天桃園主場賽事門票，以聯票方式在全線車站（A20除外）販售，平日票組400元，假日票組550元，另外還有可以選擇主題日活動的暢遊票組也只要650元，聯票優惠最高達320元。「挺猿聯票」除了可在機場捷運車站購買，今年也首度跟7-11合作，在ibon售票系統劃位購票。