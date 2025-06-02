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哈佛校友薄瓜瓜：美國人將嘗苦果　反被網友拿他爸打臉

哈佛校友薄瓜瓜上月23日在社群平台發文聲援母校。（翻攝自薄瓜瓜X）

▲哈佛校友薄瓜瓜上月23日在社群平台發文聲援母校。（圖／翻攝自薄瓜瓜X）

圖文／鏡週刊

美國哈佛大學近日因涉中背景引發爭議，前重慶市委書記薄熙來之子、哈佛校友薄瓜瓜（本名薄曠逸）上月23日在社群平台發文聲援母校，直言：「人才是一個國家最重要的資源」，並警告美國終將為驅逐國際學生的政策付出代價。

薄瓜瓜於5月23日透過社群平台X轉發一則BBC報導，內容提及川普政府考慮撤銷哈佛大學招收國際學生的資格。他在貼文中寫道：「對國際學生而言，這是悲傷的消息；但從長遠來看，美國人將會嘗到失去他們的苦果。」

他進一步指出，吸納全球學生原本是一場「雙贏」局面，留下來的人將成為美國的淨財富創造者；回國的人則會因留學經驗與美國建立情感連結。薄瓜瓜也透露，自己在哈佛結識許多傑出的教授與同學，視之為一生摯友，並稱這些朋友「光明磊落，是能共患難的夥伴」。

他強調，雖然熱愛自己的國家，但也能欣賞不同背景與觀點的人，並表示：「美國軟實力的基石，不在好萊塢，而在課堂與講壇。」

哈佛校友薄瓜瓜上月23日在社群平台發文聲援母校。（翻攝自薄瓜瓜X）

▲哈佛校友薄瓜瓜上月23日在社群平台發文聲援母校。（圖／翻攝自薄瓜瓜X）

美國《華爾街日報》6月1日也揭露，哈佛大學甘迺迪政府學院（Harvard Kennedy School）長年吸引大量中共政要與紅二代就讀，像是習近平之女習明澤、江澤民之孫江志成，被外界質疑淪為「中共海外黨校」。

早在2011年，薄瓜瓜就因駕駛紅色法拉利現身美國駐華大使官邸與時任大使洪博培之女共進晚餐而引發外媒關注。對於外界質疑其生活奢華及哈佛學費來源，其父親薄熙來2012年曾公開回應：「我聽說有人正給重慶『潑髒水』，包括給我本人給家庭潑髒水，甚至說我兒子在外面學習開『紅色法拉利』，一派胡言，我感到非常氣憤，一派胡言！」「有人說我的兒子上那些名校，Oxford、Harvard，那些學費哪來的，全額獎學金，我給說清楚。」

網友對於薄瓜瓜發言顯然不埋單，隨即引用他父親舊話「一派胡言，我感到非常氣憤」打臉，甚至留言酸「全額獎學金獲得者」「你是怎麼從牛津去的哈佛，自己心裡沒點數？」「你在哈佛的優秀同學是誰？全額獎學金的習明澤嗎？」「你要是生在河南的普通人家裡，能有機會上哈佛？下輩子試試」「你那麼熱愛中國，你為什麼不回來愛？」


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