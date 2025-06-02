別小看新冠！病毒會使「智商下滑」　醫示警：連輕症都讓你變笨

▲根據權威期刊研究，新冠不只傷肺，也會損害大腦功能，影響記憶與學習力，即使輕症患者也會出現明顯智力下滑。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

連輕症也會傷智商！國內新冠肺炎疫情再升溫，疾管署預估將於本月底（6月）進入本波高峰。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒在社群平台發文警示，新冠病毒不只傷肺，還可能「偷走你的大腦」，就連輕症患者也難倖免。

黃軒援引《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）近期一項大型研究指出，感染COVID-19後，不同程度的患者均可能出現智商（IQ）明顯下降的現象。並強調：「COVID不是感冒，即使痊癒了，大腦也可能已受損，僅『輕症』就會讓腦力下滑！」

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研究將新冠患者分為3類 第一類：輕症康復者 雖無重症、也無後遺症，但平均智商仍下降3分。這代表即使是輕症，也可能對思考力產生影響。 第二類：長新冠患者 出現長期疲倦、腦霧、記憶力下降等症狀，平均智商下降6分。有患者形容「像腦袋塞了棉花」，注意力、學習能力明顯退化。 第三類：重症加護病房患者 平均智商下降高達9分，相當於大腦老化10年。

黃軒特別指出，重複感染會讓大腦損傷惡化。研究顯示，每多感染1次，智商平均再下滑2分，累積效應恐對腦部造成長期影響。

黃軒強調，這些影響未必能即時感受到，但可能在日後出現記憶力衰退、注意力難集中、工作效率下降等困擾，甚至影響生活與職場表現。

黃軒提醒，已確診者仍應避免再次感染。他建議民眾持續做好自我防護：

1.勤洗手、戴口罩

2.若身體不適應儘早休息

3.儘速接種疫苗與次世代追加劑

4.有腦霧、注意力下降等長新冠症狀，應及早就醫評估

「保護肺，更要保護大腦。」黃軒強調，這波疫情來勢洶洶，病毒不是唯一的敵人，大腦健康同樣岌岌可危，更應提升防疫意識，守護自己與家人的健康。



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