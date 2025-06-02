有不在場證明　麵包師傅呂金鎧仍被判性侵殺人

▲呂金鎧是花蓮人，當年父親打零工養家，呂金鎧後來成為麵包師傅，但如今也成為工地零工。



圖文／鏡週刊

那麼，案發那晚，呂金鎧給出的拼圖塊又是什麼？卷宗顯示，撇開遭警方刑求後的一度認罪，檢察官與法官問呂金鎧當晚6點至9點人在哪裡？他皆答：「我在麵包店工作。」他固定早上8點上班，晚上9點半下班。

誰可以證明他在麵包店？判決書寫著，吳老闆說，他6點半出門買便當，買了至少半個小時，回來後有看到呂金鎧在店內。意思是，買便當期間，無法證明呂金鎧在店內。其他師傅也對法官說，無法確認呂金鎧是否一直都在店內。

隔天下午的情形，眾人說詞與法院判決書倒是都差不多，唯一差異是，法院認為呂金鎧不可能之前都沒發現隔壁房間有屍體，因為房門雖關著，仍有縫隙。

呂金鎧則對我們描述，「老闆先叫鎖匠，鎖匠還沒來的時候，他去視察房間，看到躺了一個人在那裡，他也不知道生死啊，他就回麵包店叫我，說：『師傅、師傅，你有沒有帶女朋友去那裡過夜？』我說：『沒有啊。』老闆就叫我跟另一個師傅一起去看。」

「我們三個進去看，我說『小姐、小姐』，沒有反應啊。我沒有摸啦，就一直喊，沒有反應啊，那時候燈是小趴的（小盞燈），很昏暗啊，然後我們就下樓報警。」

2006年新的DNA鑑定排除呂金鎧涉案，可惜呂已放棄上訴。當時呂秋容接受媒體採訪。（東森新聞提供）

小房間沒有床，他住的大房間也沒有，「我是睡房間打地鋪，那時候老闆剛開業，麵包店有打折，生意比較好，老闆也沒有空去買床鋪那些。」陳錫卿來投靠時，也在呂金鎧房內打地鋪。

他解釋為何叫老闆換鎖，冬至那晚他9點半下班，返家，「我正常都吃泡麵，男孩子吃飽之後飯後一根菸啊，我去點菸，找不到打火機，那個打火機是都彭的，滿貴的，一萬多元。」他又發現，陳錫卿在獄中買的、出獄後仍帶著的掌上型電視，也不見了，陳錫卿的包包也不見了。

他猜陳錫卿偷走打火機，跑了，因此深夜11點多，他又回麵包店，老闆仍在，他告訴老闆打火機被陳錫卿偷走了，「我還有一組音響，怕他回頭偷，我問老闆可以換個鎖嗎？他說好。」

打火機遭陳錫卿偷走，是肯定的拼圖塊。警方後來查出，案發幾天後，陳錫卿將打火機拿去當鋪典當，得手一千元。

被法官認定 智慧型犯案

肯定的拼圖還包括，案發那天下午，陳錫卿循著報紙的分類廣告，打電話到一間家教中心，說要替女兒找家教，限女性，老闆邱先生請陳錫卿留電話。晚上6點多，恰好一名國立大學女學生前來，想應徵家教，邱先生問了女學生一些問題，請她填寫資料，然後打電話給陳錫卿，不久將話筒轉給女學生，二人直接通話。不久女生離開家教中心。

女生幾點離開？這塊拼圖就模糊了。邱先生起初說七點半，後來又說大概七點。然而，法院認定的犯罪經過卻是，陳錫卿與女學生約好7點，女學生7點10分到達呂金鎧家中。家教中心在重慶南路，呂金鎧住中和。

判決書寫著，女生抵達時，陳錫卿與呂金鎧都在家中，二人先與女生假意談一些家教細節，談了大約4、50分鐘，女生說很晚了要先離開，陳錫卿忽然把電燈關掉，兩人開始動手壓制女生，性侵後怕女生喊叫，又拿衣物綁在女生脖子，緊緊勒住。呂金鎧先離去，陳錫卿大約8點10分離去。

判決書並寫，呂金鎧先趕回麵包店，下班到家後深夜又返回麵包店，告訴老闆自己的打火機被偷、要求換鎖，「顯然係不知如何處理被害人屍體，製造不知情、不在場之證據，其斧鑿故弄玄虛之痕跡明顯…」言下之意，呂金鎧心思細密，故意製造不在場證明、不知情證明。

呂金鎧的姊姊呂秋容也對我們說：「開庭的時候，法官說他是智慧型犯案。」呂秋容是呂金鎧的四姊，也是全家學歷最高的人。

呂金鎧的父母皆不識字，三個姊姊都國小畢業，僅四姊半工半讀完成高中學業。呂金鎧出事後，當時僅她仍未婚，一路替弟弟喊冤至今。呂家經濟困難，「律師費第一審是我姊夫付的，第二審我付，5萬元，第三審是我三姊夫他們付的。一共請了三次律師吧。」後來全家再也無力負擔，改為公設辯護人。

時間有矛盾 成為爭議點

學歷不高、識字不多，未必心思就不細密。那麼，呂金鎧是心思細密之人嗎？當年的偵訊錄音中，曾出現一段看似無意義的對話，那是在呂金鎧對檢察官講出「一手一舉」、否認犯案後，檢察官話鋒一轉，問呂金鎧：「你衣服上這個刮痕是哪裡來的？」呂金鎧答：「衣服上，當初我是不知道，來警察局的時候，警察告訴我，『你的衣服怎麼破了？』我跟他解釋，『沒有啊，哪裡破？』最後我低頭看，實在就是破了。」

衣服破了，加上呂金鎧身上有個小傷，檢警認為，這些正是呂金鎧性侵時為了壓制女學生所產生。呂金鎧則說，身上小傷是做麵包時產生。

呂金鎧的老家是日治時代所建，廚房至今無瓦斯，得劈柴燒火。

一直到更七審，呂金鎧終於被排除性侵、共犯的可能。那麼，接下來的判決應該也都認為呂金鎧沒有涉案吧？卻不是。更八審至更十一審的判決書寫著，呂金鎧雖未性侵，但仍是共犯，協助壓制女學生。

看似匪夷所思，然而，法官真的憑空臆測嗎？我們後來找出陳錫卿的最初口供，及檢方起訴書，赫然發現，陳錫卿最初的口供、檢方起訴書，都寫著呂金鎧最後並沒有性侵，只是幫忙壓制等。更八審之後的判決書，意外地與最初那塊拼圖雷同。是真實，或陰錯陽差的巧合？

一切似乎回到原點。呂金鎧到底有沒有涉案？「不在場證明」這個一直被忽視的爭議點，忽然就至關重要了。麵包店的吳老闆，似乎是唯一可證明呂金鎧不在場的人。只是，歷審判決書皆稱，吳老闆六點半出門買便當，時間「至少半個小時」，所以難以證明案發時呂金鎧是否在麵包店工作。

然而，我們查閱卷宗，吳老闆在發現屍體並報案後，第一時間在派出所做的筆錄上，警察問吳老闆，店內師傅呂金鎧在案發當晚6點到10點之間行蹤？吳老闆回答：「呂某於該時段均未出門，都在店內，除了我知道外，另還有我店內師傅江○○，他亦知道。」

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



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