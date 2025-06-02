呂金鎧含冤坐牢19年　老父撐到他出獄2天後過世

▲呂金鎧出獄後2天，父親93歲高齡過世，母親則沒能等到他出獄。父母親遺照始終掛在大廳。



圖文／鏡週刊

麵包店的吳老闆曾經在第一時間說，那晚，呂金鎧一直在店裡工作，後來卻改口稱不確定自己外出買便當買了多久，也許他也受了第一顆釦子、及錯誤DNA鑑定的影響吧。記者透過各種方式想聯繫他卻不可得，麵包店自是早已結束，當年他曾留下戶籍地址，記者循著地址找到所在地，屋主表示，家族在1994年以前就持有此屋，並不知道此人，也許是父母親短暫將房屋出租過。

遍尋不著。只是，非得找到吳老闆替呂金鎧做不在場證明嗎？DNA鑑定既已排除呂金鎧，那顆巨大的保齡球一旦拿掉，呂金鎧的犯罪證據還有哪些？

台大法律系教授謝煜偉就說，剩下的，只有呂金鎧及陳錫卿的自白，但兩人的自白都已確定是刑求下所供，已無法作為證據。「如果自白也被推翻、拿掉了，那還剩下什麼？什麼都沒有。所以，把當年定罪的那些證據都拿掉之後，呂金鎧有沒有不在場證明，也不重要了。」

依無罪推定原則，缺乏證據下，就不該定罪，呂金鎧並不需要不在場證明；若還要求呂金鎧的不在場證明，便落入了「有罪推定」的陷阱。

謝煜偉解釋，「現有的證據沒辦法證明一個人有罪，法律上就不能定他的罪，不能夠因為我覺得他有做，就定他的罪。至於是不是『真實無辜』，真實無辜是不可知的，（除了當事人）沒有人會知道。」

凡人沒有神的視角。只是，後來的法院判決，似乎仍落入有罪推定的陷阱，從更八審到更十一審，仍認定呂金鎧為共犯，只是沒有性侵。

▲早年DNA鑑定技術粗糙，在各國皆釀成一些冤案。（示意圖，非同一案件，東森新聞提供）

早年的DNA鑑定出錯釀成冤案，其實並不罕見，台灣最知名的受害者是陳龍綺，他在2009年被控性侵，DNA鑑定「不排除」陳龍綺涉案，他被判4年入獄，直到2013年，新的DNA鑑定技術顯示陳龍綺的型別根本不符。

在日本，更有著名的「足利事件」，1990年一名幼童遇害，45歲仍單身的幼兒園司機菅家利和被鎖定，DNA鑑定也相符，菅家利和入獄；直到19年後，2009年更精準的DNA鑑定出爐，凶手並非菅家利和，當地警察局長、檢察廳正式向菅家利和道歉。至於美國，「無辜者計畫」透過精進的DNA鑑定技術，平反了至少數百起冤案，其中便包括不少因為早年DNA鑑定技術過於粗糙，因而釀成的冤案。

獄中被折磨 父親受糟蹋

呂金鎧放棄上訴後，定讞的罪名是性侵加殺人未遂。我們與他訪談許久後，他才說：「我講你不要生氣，是羅秉成叫我來的，不然我不想來。當初報紙登很大，也沒有了解一下再來寫，有鄉下人拿報紙給我爸，說：『看你兒子做的好事。』糟蹋他，我爸爸又不認識字。」

他繼續說：「報紙寫到這樣，監獄都看得到，我進去關，很難關，強姦罪像過街老鼠。像我後來換到台南監獄，這種案子，光是我知道的，在台南監獄就死過4個人（性侵犯），把你折磨到死。」他說，那些年在台北監獄、台南監獄都飽受折磨，「有空就要鍛鍊身體，人家打你，你要反抗，命才可以保留下來。20年要存活下來，要看人捏，意志不堅強會死在裡面。」

地獄般的日子長達19年，他才獲假釋，2012年12月回到玉里老家，93歲的父親臥床，2天後，父親過世。「我假釋前有打電話給我爸爸，叫我爸爸要等我，他硬撐的。」

▲呂金鎧回憶，當年如果父母再年輕個十幾歲，還能等他，他不會放棄上訴。

母親沒能撐到他出獄，在前一年過世。呂金鎧並不知道母親過世，「是過年時監獄有懇親電話，我打回家，我姊姊才講。」

四姊呂秋容解釋，「我娘走的時候，我沒有告訴我弟弟，因為如果他回來奔喪，會有警察押著他回來，戴著手銬腳鐐，這樣會讓我家族的人…」她說，母親晚年失智，每年農曆12月29日，總是坐在家門口的凳子上，「我們家離鐵軌沒有很遠，我娘就看著列車一班一班地過，說：『我兒子快回來了。』她每天都在盼望那一天的來臨。」

姊姊為申冤 工作也沒了

呂秋容又說，當年案發後新聞拚命報導，「報紙登出來，有人拿著報紙給我爸說：『你兒子怎麼會這樣子。』還有一家報紙的記者，第一時間就跑來我家採訪。從那一天起，我爸大門不出，二門不邁，他也阻止我娘出去外面，他們只在家裡生活，在院子種種菜。」

呂秋容為了替弟弟洗刷冤屈，案發後法院每一次開庭，即使只短短幾分鐘，她一定到場。為此，原本在鐘錶行的工作沒了，也難以找到可彈性請假出庭的工作，「經濟很潦倒的時候，我吃了三年的陽春麵，沒配青菜，只拌沙茶醬，吃到後來老闆漲價，還是收我原價。」

後來，呂秋容找到當時剛成立的冤獄平反協會，呂金鎧的案子成了協會的第二件立案，好幾位律師陸續替呂金鎧聲請再審，但，都被駁回。2021年，連當時的檢察總長江惠民也替呂金鎧提起非常上訴，原因是，呂金鎧在更六審被判20年後，法官勸呂金鎧別再上訴了，呂金鎧同意，但，當時呂金鎧的律師並不在場，這段程序合法嗎？

▲呂秋容的人生，一半光陰都在替弟弟申冤。

如今已退休、轉任律師的江惠民對我們回憶，「上訴，在法律上是被告的『重大利益』，這麼重大的刑事案件，判這麼重，怎麼可以趁辯護人不在的時候，就讓他草率地做這個決定？我們引用了德國、日本、美國的作法，上訴或不上訴，都需要辯護人在旁邊討論後才能決定，辯護人不就是要隨著保護被告的權利嗎？那是一個充滿瑕疵的決定，我們非常上訴狀寫得很長，可是最後法院只用短短一段話駁回。」

呂金鎧回到玉里老家後，先在一間麵包店工作，後來轉到薪資較高的養鴨場，一待12年，日薪1千3百元，一週可做6天。近年天候異常，他說，鴨隻數量減少，休假的天數越來越多，這二年只好轉做工地，「蓋房子或鐵皮屋，一天1千5百元，除非下大雨不能做，正常一個禮拜可以做6天，但要有辦法忍耐在大太陽底下做。」

▲前檢察總長江惠民曾替呂金鎧提非常上訴，他認為呂金鎧放棄上訴的程序合法性有問題。（簡竹書攝）

聊著聊著，我們問起當年他的竊盜前科，他說：「我無照駕駛被警察抓到，他把我大牌（車牌）剝掉，沒有大牌我不敢騎，我就去新莊二省道，看到一台機車破破爛爛，我就把它的大牌剝掉，裝在我的摩托車。有一天被警察抓到（應是臨檢），電腦打出來，這不是我的車牌。」他被判3個月。但，那年他已30多歲，怎麼還不去考駕照？「路考很簡單，可是我怕筆試考不過，我有些國字就不認得啊。」

怪自己心軟 收留陳錫卿

竊盜罪出獄後，如果沒發生這件事，原本有什麼規劃？呂金鎧停了1、2秒才說：「我是想說存一點錢，那時候我有女朋友啊，交往兩年了，她在家庭式美容院給人家請，就住在店裡，美容院如果沒有營業，老闆沒來，她就會叫我過去，幫我洗頭。」那時已經打算結婚？「是還沒談到結婚啦，我單方面有那個思想，也有那個預算，有存一點錢。」

▲案發前有女朋友的呂金鎧，至今未婚獨居，他嘆：「誰願意跟一個性侵犯在一起？」

他又說：「我爸爸很早就開始買金子在等我，只是我還沒娶而已。他買那種還沒有成形的，還沒有做成首飾，那時候金子比較便宜，他是一點一點買，一共買了一兩。」

無奈案發後，女友嚇得再無音訊。他又說，都怪自己心太軟，「那時候，我是想，既然陳錫卿在監獄有幫助過我，我的心腸不會過河拆橋，我做得到的，就做。如果我不理他，不收留他，就不會發生這種事情。不管你有沒有做，受害者就是死在你的房子裡…其實我心裡在想，那個女孩子死了，很可憐，已經讀到大學快畢業了，你陳錫卿也太狠了…」

今年4月，法院終於同意案子可以重新審判。就在我們於冤獄平反協會採訪呂秋容時，中途，一旁陪伴她的社工收到訊息，瞬時眼眶泛淚，原來，在「后豐大橋案」喊冤20多年的王淇政、洪世緯，剛剛無罪定讞。

那麼，呂金鎧也會有這一天嗎？呂秋容說：「希望有這麼一天，不然我真的心裡有不甘，這幾十年我的青春、事業，所有的都沒了，就是一直在等那一天。我就是要等那一天的到來。」

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



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