優秀女大生應徵家教遇害　32年前疑案重啟

▲32年前，呂金鎧收留朋友暫住家中，朋友犯案，他也跟著被指為性侵殺人犯。



圖文／鏡週刊

32年前，一名女大學生應徵家教，遭強制性交後殺害，地點在一位麵包師傅家中，DNA鑑定顯示與麵包師傅及他的同住友人皆相符，友人被判死刑，麵包師傅20年。

卻在10多年後，更精準的DNA鑑定出爐，當年鐵證如山的DNA鑑定，出錯了，與麵包師傅呂金鎧並不符。然而，呂金鎧仍被視為共犯。直到今年4月，法院終於同意重新審判。

我們與呂金鎧約在花蓮的玉里火車站，月台恰好停了一輛美麗的淺黃綠色列車，是台鐵最新主打的觀光列車，車體大大寫著「山嵐號」。

呂金鎧也看到了，喃喃道：「『山風號』，這個聽說很貴捏！『山風號』是開到哪裡？」

真相難確認 清晰又模糊

他家離火車站尚有十幾分鐘車程，靠山，一間日治時代木屋，山景極美，屋內簡陋，門前有個小菜園。呂金鎧十三歲離開這裡，五十三歲出獄後搬回老家，如今66歲。

1993年12月22日，冬至夜，新北市中和區一處民宅發生命案，死者是一名國立大學女大學生。遺體在隔天下午被發現。

▲當年警方的破案記者會，左2為陳錫卿，右2為呂金鎧。（東森新聞提供）

凶手是誰？刑案中，真相難覓，想確認完整的時空全貌幾乎不可能，只能盡力拼湊。有些拼圖清晰具體，正確率高，有些拼圖模糊難辨，更有些拼圖像是硬擠上去的，與周邊圖塊尷尬地難以契合，卻又找不到更適合圖塊。

回頭看，較清晰的拼圖大致是，那晚9點半，麵包店師傅呂金鎧下班回家，卻又在深夜11點多回麵包店，告訴老闆：「陳錫卿不見了，東西都帶走了，還偷走我的都彭打火機。」又說，家門口出現一雙陌生女鞋。呂金鎧拜託老闆找鎖匠換大門鑰匙。

老闆姓吳，屋子是他出面替呂金鎧租的，離麵包店走路只需幾分鐘，呂金鎧住一個房間，另一房間空著。隔天下午，吳老闆入屋查看，果然有女鞋。他先看呂金鎧的房間，再看另一房間，房門關著，但門鎖壞了，因此有兩個拳頭大的縫隙，吳老闆從縫隙往房內瞄了一下，竟有一名女子躺在地上，下半身赤裸。他嚇得跑回麵包店，找呂金鎧及另一名師傅再次去查看，發現女子已死亡。

上述這些，是較無爭議的拼圖塊。那年呂金鎧34歲，擔任麵包師傅多年，後來竊盜罪入獄3個月，11月出獄後到這間麵包店工作。呂金鎧向我們解釋，與陳錫卿是獄中相識，「我們都在炊場（廚房），我會做西點麵包，在那邊就做饅頭。陳錫卿是班長。」

陳錫卿小他3歲，卻已是監獄常客，逃兵、強制猥褻，最重一件是強制性交，當年稱強姦罪。陳錫卿在案發前幾天剛假釋，「他問我可以暫時住我那裡嗎？我經過老闆同意，就給他住。」

▲呂金鎧出獄後2天，父親93歲高齡過世，母親則沒能等到他出獄。父母親遺照始終掛在大廳。

回到冬至那晚，吳老闆沒涉案應是肯定的，那晚他都在麵包店，幾位師傅可作證。呂金鎧、陳錫卿呢？

陳錫卿在10多天後被警方找到，供詞改口多次，暫且不提。法院怎麼說？我們搜尋判決書系統，這件案子後來上訴到更十一審，資料驚人。「更審」是檢方或被告上訴後，上級法院認為判決確實有問題，退回，讓下級法院重新審判。第一次重新審判叫更一審，依次類推。

憂父母年邁 就放棄上訴

法院從一審到更六審，皆認為陳錫卿、呂金鎧二人一起性侵女大生，因為現場取得的精液，與陳錫卿、呂金鎧二人的DNA皆相符，二人的自白書也坦承犯案。另外，女學生後來被勒斃，每一審幾乎都判陳錫卿殺人，呂金鎧則是前幾審判殺人，後幾審改判「殺人未遂」。

直到更七審，發生大逆轉，法官將當年精液檢體重新送驗，以最新的DNA鑑定技術比對，依舊與陳錫卿的DNA相符，卻赫然發現，與呂金鎧的DNA根本不符。

▲呂金鎧的年邁父親始終在等兒子出獄，此為2006年所攝。（東森新聞提供）

偏偏，呂金鎧在上訴10多年後，恰好在更六審放棄上訴，被判20年定讞，只剩陳錫卿繼續上訴，更七審判的也是陳錫卿，但，法官特別以極長篇幅仔細交代，「本判決不認定呂金鎧為共犯。」「…足見呂金鎧確係不知情與不在場。」

可惜木已成舟。呂金鎧為什麼放棄上訴？事後他自是懊惱不已，他解釋，「那時候我已經收押12年，我父母親都80幾歲了，我想早一點執行（入監服刑），早一點回家，還有機會看到父母親。我收押12年，在看守所有累積分數啊，如果直接執行，我就直接分數三級跳，累積分數才可報假釋。而且那時候對司法也沒有什麼信心，不知道要打到何年何日啊。」

他遣詞用字偶爾有些小錯誤，例如，把何年何「月」說成何年何「日」，又如當年檢察官偵訊他時，他把「一舉一動」說成「一手一舉」，「如果我有幫他強姦的話，一手一舉我親眼看到，我一定知道…」檢察官滿臉問號，「什麼一手一舉？」他答：「如果我有幫陳錫卿，我有在場，我眼睛有看到的，我全部知道啊，我怎麼會吞吞吐吐，東講一個西講一個，對不對。」

那是1994年2月1日的錄音，他在檢察官提問下，一一回答自己如何協助陳錫卿壓制、性侵女學生，檢察官問了許久，最後呂金鎧答不出來，急得說：「我根本就不知道，自白書全部是謊話，根本實在就是不知道，你要槍斃就槍斃啦，我根本就不知道，你問我，我沒有辦法說啊。」

打狗般刑求 不得不認罪

呂金鎧為什麼之前會說自己有性侵女學生？原來，案發十多天後，警方抓到陳錫卿，再傳呂金鎧，依警方筆錄，呂金鎧「認罪」了。

後來法院證實，他與陳錫卿皆遭警方刑求。呂金鎧回憶，「他們就一直給你疲勞轟炸啊，不給你睡覺，他們有輪班制，這班問完換下一班，問到你受不了，你有時候自己在講什麼都不知道。他們又說：『如果你承認，這個不會判很重。』不承認，他們就一直刑求啊。」如何刑求？「鐵的有靠背的椅子，手被往後銬，眼睛把你矇起來，你也不知道是誰，他腳一踹下去，椅子就翻掉了，那時候刑求像打狗（踢狗）一樣。」

▲呂金鎧是花蓮人，當年父親打零工養家，呂金鎧後來成為麵包師傅，但如今也成為工地零工。

最後他坦承犯案，接著要寫自白書。「他們早就擬好稿了，可是字像蚯蚓一樣，我看不懂啊，他們就說寫正楷給我抄。我國中二年級一月畢業的啊。」意思是只有讀完國二上學期。

他說，小時候看到字就想打瞌睡，即使父親期盼他讀書，他讀完國二上學期就輟學，離家到台中大甲的鐵工廠做工。家裡經濟差，他不忍父母為了學費苦惱，「以前都是賒帳，去雜貨店也是賒帳，慢慢還，一個學期差不多快完，我學費才繳完，學費好像六十幾元。」

玉里在花蓮是大鎮，農田肥沃，然而呂家並不住鎮上，亦無田地，「我爸爸幫人家打零工。有山地啦，我爸爸有種一些花生、玉米，我媽媽有養豬。我們小孩都要幫忙切豬菜餵豬，假日還要跟爸爸去山上種花生。」門前的菜園是一家主食，只逢年過節吃得到肉。甚至沒有電，「用煤油燈，不小心褲子會燒掉。那時候申請電要四千多元，好像到我國中才有電。」

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



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